Caen un 1,9% las ventas de la industria en mayo, quinto peor dato del país donde suben un 3,2%

Archivo - Skoda fabrica la unidad un millón del Karoq en República Checa - SKODA - Archivo

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Castilla y León cayó un 1,9 por ciento en mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 5,1 puntos de diferencia con la media nacional que creció un 3,2 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, en concreto, del quinto peor dato en la evolución de la cifra de negocios de la industria que aumentó respecto a mayo de 2025 en once comunidades autónomas y disminuyó en las otras seis, entre ellas Castilla y León.

Los mayores incrementos se produjeron en Andalucía (12,8%), Región de Murcia (11,4%) y País Vasco (9,2 por ciento) y los mayores descensos en Illes Balears (-20,6%), Aragón (-5,7%) y Cantabria (-4,1%).

Por su parte, en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,9 por ciento en Castilla y León, en este caso 2,8 puntos por encima de la media nacional (3,1%).