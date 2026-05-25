Caen un 2,7% las pernoctaciones hoteleras en abril frente a un aumento del 1,1% en España

Archivo - Turismo.- El empleo crece un 14,5% en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre, la segunda mayor subida de España - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León cayeron un 2,7 por ciento en abril en comparación con el mismo mes del año anterior y alcanzaron las 765.531 operaciones, frente a las 786.580 hace un año, mientras que en España crecieron un 1,1 por ciento y superaron los 29,2 millones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones en un mes de abril en la Comunidad de la serie histórica.

Además, en los hoteles de Castilla y León se alojaron 455.204 turistas, un 2,19 por ciento menos que en abril de 2025 cuando llegaron a los 465.391 viajeros. Por nacionalidad, 342.025 eran residentes en España, el 75,14 por cinto, mientras que 113.180 (24,86 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1,6 por ciento y los extranjeros se redujeron un 12 por ciento.

En cuanto al total de pernoctaciones en Castilla y León, 595.113 fueron de residentes en España (un 77,74 por ciento), mientras que 170.419 (22,26 por ciento) fueron residentes en el extranjero.