Caen un 3,1% las ventas de la industria en julio, tercer peor dato del país

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) - La cifra de negocios de la industria cayó en Castilla y León un 3,1 por ciento en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 5 puntos de diferencia con la media nacional, que creció un 1,9 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer peor dato en la evolución de las ventas de la industria que aumentó respecto a julio de 2024 en diez comunidades autónomas y disminuyó en las otras siete. Los mayores incrementos se produjeron en Comunidad de Madrid (11,3 por ciento), Canarias (7,6 por ciento) y Galicia (6,9 por ciento) mientras que los mayores descensos se dieron en Principado de Asturias (-16,9 por ciento), Illes Balears (-8,0 por ciento) y Castilla y León (-3,1 por ciento).

Sin embargo, en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,7 por ciento en Castilla y León, 2,3 puntos de diferencia con la media nacional (0,4 por ciento).