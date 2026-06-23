Caen un 3,20 las pernoctaciones hoteleras en mayo frente a un aumento del 2,5% en España

Archivo - AMPL.- Caen un 1,55% las pernoctaciones hoteleras en febrero cuando en España suben un 1,0% - AC SANTA ANA - Archivo

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León cayeron un 3,2 por ciento en mayo comparación con el mismo mes del año anterior y alcanzaron las 823.380 operaciones, frente a las 850.580 de mayo de 2025, mientras que en España aumentaron un 2,5 por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, a pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de mayo en la Comunidad de la serie histórica. En total, los hoteles de Castilla y León alcanzaron una ocupación del 44,23 por ciento (61,52 por ciento en España) y el sector hotelero empleó a 7.398 personas, con un incremento en este caso del 5,8 por ciento interanual.

Además en los hoteles de Castilla y León se alojaron 492.607 viajeros, un 4,17 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior (514.031). Por nacionalidad, 340.500 eran residentes en España, el 69,12 por ciento, mientras que 152.108 (30,88 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,8 por ciento y los extranjeros se redujeron un 7,1 por ciento.

Y del total de pernoctaciones en Castilla y León, 597.015 las realizaron residentes en España (un 72,51%), mientras que 226.365 (27,49%) fueron residentes en el extranjero.

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 76,72 euros, lo que representa una subida del 3,8 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 4,51 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León, medio punto menos que en España (5,02 por ciento).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).