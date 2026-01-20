Caen un 5,4% las exportaciones en noviembre en CyL hasta los 1.812,5 millones de euros

Archivo - Un vidriero fabrica vidrio mediante la técnica del vidrio soplado, en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, a 19 de agosto de 2021, en Segovia, Castilla y León - Diego de Miguel - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 1.812,5 millones de euros en noviembre de 2025, un 5,4 por ciento menos respecto al mismo mes del año anterior (-1,5 por ciento en España) afectadas principalmente por el sector de semimanufacturas no químicas y por el sector del automóvil, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por su parte, las importaciones sumaron 1.505 millones de euros por lo que la balanza comercial de Castilla y León cerró en positivo con un saldo de 307,5 millones de euros y una tasa de cobertura de 120,4 por ciento.

Por provincias, durante el mes de noviembre de 2025, el mayor valor de las exportaciones se ha registrado en Valladolid (869,6 millones de euro), seguido de Burgos (363,6 millones de euro); a continuación, se sitúan Salamanca (158 millones de euro), León (132,7 millones de euro), Palencia (107,6 millones de euro), Segovia (89,5 millones de euro), Soria (48,5 millones de euro), Zamora (29,5 millones de euro) y Ávila (13,4 millones de euro).

Y en términos relativos, los mayores incrementos se alcanzaron en Ávila (+38,7 por ciento) y en Valladolid (+10,5 por ciento).

Por sectores, el automóvil se mantiene en primera posición con el 39,9 por ciento del total de las ventas al exterior y una disminución del 7,8 por ciento, seguido de alimentación, bebidas y tabaco, con el 15 por ciento del total --se mantiene respecto a 2024-- y de bienes de equipo, con el 14,9 por ciento y un descenso del 4,6 por ciento.

Por su parte, las exportaciones correspondientes a semimanufacturas no químicas y productos químicos, con un 13,7 por ciento y 8,7 por ciento del total respectivamente, han experimentado un descenso del 20,4 por ciento y del 2,0 por ciento en noviembre respecto al mismo mes del año anterior.

En España las exportaciones sumaron 32.158 millones de euros en noviembre, lo que supone un descenso del 1,5 por ciento, que está "en línea con el conjunto de la Unión Europea", según el análisis de Economía, mientras que las importaciones subieron un 0,2 por ciento, hasta los 37.840 millones de euros, alcanzando su segundo máximo histórico para el mes de noviembre.

Con estos datos, el déficit comercial se situó en noviembre en 5.682 millones de euros, en tanto que la tasa de cobertura fue del 85 por ciento.