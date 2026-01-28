La caída de un árbol sobre un coche y salidas de vía, incidencias por la nevada en Valladolid capital

La estatua del Conde Ansúrez, en la Plaza Mayor de Valladolid, bajo la nieve. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol sobre un turismo que se encontraba estacionado en la calle Julio Senador Gómez y dos salidas de vía de vehículos en la calle Hernando de Acuña han sido las principales incidencias por la nevada que ha caído en Valladolid en la mañana de este miércoles y que ha obligado al Ayuntamiento de Valladolid a desplegar en las calles 22 equipos quitanieve y 200 operarios.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press que "desde primera hora" se ha activado el operativo especial del Ayuntamiento, con unos 200 operarios en labores de limpieza de aceras y calles donde "proceda limpiar" y también para suministrar sal.

En total, se han desplegado en las calles 22 equipos quitanieves y de reparto de sal fundente.

Carnero ha destacado que en términos generales la mañana ha transcurrido con normalidad pese a la nieve, mientras que la Policía Municipal ha informado a Europa Press de varias incidencias en el barrio de Parquesol.

Así, en la calle Julio Senador Gómez se ha caído un árbol sobre un vehículo estacionado, que ha sufrido daños materiales, sin tener que lamentar heridos.

Igualmente, se han producido dos salidas de vía en la calle Hernando de Acuña, también en Parquesol, y saldadas igualmente con daños materiales.