CaixaBank impulsa el voluntariado en CyL con el 'Mes Social', que arranca con una acción del equipo en Palencia

Equipo de voluntariado de CaixaBank. - CAIXABANK

PALENCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank pone en marcha la nueva edición del 'Mes Social', una iniciativa solidaria que moviliza a empleados, familiares, amigos y clientes con el objetivo de acercar el voluntariado a toda la sociedad y seguir ampliando el impacto social de ediciones anteriores que, en el caso de Castilla y León, ha arrancado con una acción en Palencia.

Esta cuarta edición adquiere un significado especial al celebrarse en 2026, declarado por la ONU como 'Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible', un contexto que refuerza el impulso de acciones solidarias para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

En Castilla y León, el programa ha comenzado con una acción destacada del equipo directivo de CaixaBank, encabezado por Gerardo Cuartero, que ha participado en una jornada de voluntariado en una residencia de mayores en Aguilar de Campoo (Palencia).

Durante la mañana, voluntarios y residentes compartieron distintas actividades lúdicas, generando espacios de convivencia, cercanía y bienestar emocional, en una iniciativa centrada en el acompañamiento a personas mayores y la lucha contra la soledad no deseada.

Esta actuación refleja el compromiso directo de la entidad en Castilla y León y ejemplifica el enfoque del 'Mes Social', basado en la implicación activa de los equipos y la colaboración con el entorno local para dar respuesta a necesidades sociales concretas, han informado a Europa Press fuentes de CaixaBank.

POR TODO EL PAÍS

Durante todo el mes de mayo y los primeros días de junio, la entidad impulsará, en colaboración con organizaciones sociales locales, centenares de iniciativas en todas las comunidades autónomas dirigidas a colectivos vulnerables. Esta colaboración permite diseñar actividades adaptadas y maximizar el impacto de cada acción.

Las actividades del 'Mes Social' abarcan ámbitos como el acompañamiento, la educación financiera, la digitalización, el medioambiente, la cultura y el deporte, y están diseñadas para dar respuesta a las necesidades específicas de cada territorio.

El alto grado de implicación interna consolida a CaixaBank como referente en voluntariado corporativo, ha señalado la entidad, que ha apuntado que en 2025 más de 19.000 empleados participaron en iniciativas solidarias, lo que representa el 45 por ciento de la plantilla, muy por encima de la media del sector.

Según el Informe Voluntare 2025, en el que han participado 236 organizaciones de Europa y Latinoamérica y en el que ha colaborado CaixaBank, el 77 por ciento de las compañías moviliza a más del 10 por ciento de su plantilla en iniciativas de voluntariado y solo el 45 por ciento supera el 20, "lo que pone de manifiesto el elevado compromiso social de los profesionales de CaixaBank".