CaixaBank reúne en Burgos a 300 personas en la segunda edición de los encuentros 'Generación +'

Un momento de la segunda edición de los encuenros Generación + - CAIXABANK

BURGOS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha celebrado en la Casa del Cordón, en Burgos, la segunda edición de los encuentros 'Generación +' en Castilla y León, una iniciativa dirigida al colectivo sénior que este año incorpora como novedad la entrega de los 'Premios Generación +'.

Los galardones han reconocido a Ginés Clemente, Simona Palacios y Carlos Martín Lorenzo por unas trayectorias que reflejan, desde distintos ámbitos, el valor de la experiencia y la contribución de las personas sénior a la sociedad.

El encuentro, que ha reunido a cerca de 300 personas, se enmarca en la apuesta de CaixaBank por dar respuesta a los retos y oportunidades asociados a una sociedad cada vez más longeva, señala la entidad a través de un comunicado.

'Generación +' aborda esta realidad desde una perspectiva integral y pone también el foco en el talento, el conocimiento y la experiencia acumulados a lo largo de la vida.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado que "en Castilla y León contamos con una generación que reúne experiencia, conocimiento y talento, y que tiene todavía mucho que ofrecer a nuestra economía y a nuestra sociedad.

'Generación +' nace también de esa convicción: de reconocer el valor de una etapa de la vida que hoy se vive de una manera diferente y que abre nuevas oportunidades para continuar participando, emprendiendo, aprendiendo y contribuyendo al entorno".

La jornada ha contado con la participación de Juanma López Iturriaga, exjugador de baloncesto y comunicador, y Jorge Valdano, exfutbolista y entrenador, que han protagonizado un diálogo en torno al valor de la experiencia, el aprendizaje y la importancia de mantenerse activo a lo largo de la vida.

La conversación ha abordado también la capacidad para afrontar nuevas etapas manteniendo proyectos, relaciones e intereses y aprovechando el conocimiento adquirido a lo largo de los años.

Los 'Premios Generación +', impulsados por CaixaBank en colaboración con VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas, tienen como objetivo destacar la "experiencia, el talento y la contribución de las personas sénior a la sociedad".

En esta edición en Castilla y León, los galardones han distinguido a tres "referentes" que representan, desde diferentes ámbitos, el valor de la experiencia y el compromiso con su entorno.

"Los tres reconocimientos comparten un objetivo común: reivindicar la madurez como una etapa activa y poner en valor la experiencia, el conocimiento y la capacidad de las personas sénior para continuar generando impacto y contribuyendo a la sociedad", concluye el comunicado.