CaixaBank reúne en Valladolid a 40 empresas en su jorna da 'Puerta al Exterior' para impulsar la internacionalización . - CAIXABANK

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha reunido en Valladolid a 40 empresas castellano y leonesas con motivo de la decimoctava edición de su jornada 'Puerta al Exterior', un encuentro que ofrece a las empresas la oportunidad de entrevistarse con los expertos de CaixaBank en comercio exterior, tesorería y banca internacional para valorar diferentes mercados y vías de expansión para sus negocios. La jornada se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Valladolid, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa se consolida como una plataforma de asesoramiento estratégico que ha sido vital para que las empresas avancen en su proceso de internacionalización. La jornada ha contado con la bienvenida de Jorge Valentín Gamazo, tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid, quien ha destacado el papel de la Cámara en el apoyo a la internacionalización de las empresas de la provincia, así como el dinamismo exportador de la provincia en nuevos mercados.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, quien ha subrayado la internacionalización como una palanca clave de crecimiento y competitividad para las empresas, destacando la solidez del tejido empresarial de la Comunidad y la importancia de contar con apoyo especializado en el proceso de salida al exterior.

Asimismo, Mercè Matarín, directora de Negocio de Comercio Exterior de Banca de Empresas en CaixaBank, ha abordado el análisis del riesgo país y la financiación de la exportación a largo plazo, mientras que Álvaro Navascués, jefe de Área de la Secretaría General de Instrumentos Financieros para la Internacionalización del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha centrado su intervención en los instrumentos públicos de apoyo financiero a la internacionalización empresarial.

MERCADOS CON POTENCIAL

La jornada ha contado con los representantes de la sucursal de CaixaBank en Marruecos, los responsables de las oficinas de representación internacionales de Egipto, México, Sudáfrica, EAU, China y Colombia, mercados con potencial de crecimiento en los que la entidad acompaña a empresas españolas.

La oportunidad de interactuar directamente con especialistas de comercio exterior y responsables de la red de Banca Internacional de CaixaBank en estos países facilita el acceso a información personalizada para optimizar las operaciones de las empresas en estos mercados específicos, analizar la apertura de nuevos mercados e impulsar la expansión internacional.

CaixaBank mantiene un firme compromiso con la internacionalización de las empresas y ofrece su conocimiento extenso del mercado global para facilitar las operaciones comerciales en el exterior. La entidad cuenta con un área especializada en comercio exterior y una extensa red de especialistas para atender las necesidades específicas de las empresas en este ámbito.

Ofrece productos y servicios especializados que ayudan a las empresas a gestionar sus operaciones de importación y exportación, así como opciones de financiación adaptada y una amplia gama de soluciones innovadoras que les permiten gestionar las operaciones internacionales íntegramente online.

La presencia internacional de CaixaBank se canaliza a través de su red de Banca Internacional de sucursales y oficinas de representación repartidas por todo el mundo y de acuerdos de cooperación con bancos internacionales de primer nivel. La red internacional de CaixaBank ofrece apoyo a los clientes empresa de la entidad que operan en el exterior, así como a corporaciones locales a través de cobertura mundial. Cuenta con más de 300 profesionales, casi 30 puntos de presencia internacional y acuerdos con más de 1.600 bancos corresponsales.

Esta red permite cubrir 72 países que representan el 94% de los flujos de comercio exterior desde o hacia España. La red de Banca Internacional de CaixaBank está compuesta por sucursales en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y Polonia, todas ellas autorizadas por los reguladores para proveer diversos servicios financieros y bancarios. Además, la entidad cuenta con 17 oficinas de representación repartidas por todo el mundo: Estambul (Turquía), Pekín, Shanghái y Hong Kong (China), Singapur, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Nueva Delhi (India), El Cairo (Egipto), Argel (Argelia), Johannesburgo(Sudáfrica), Nueva York (EE.UU.), Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Sídney (Australia) y Toronto (Canadá). También tiene un equipo Spanish Desk en Viena y en el mexicano Inbursa (Ciudad de México) para dar servicio a empresas clientes de CaixaBank en este mercado.

Estas oficinas ofrecen asesoramiento y acompañamiento en los ámbitos de trade finance, banca corporativa, pagos y financiación de proyectos.