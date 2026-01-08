CaixBank reparte más de 800 regalos a niños y personas mayores en CyL con el programa 'El Árbol de los Sueños'

Residencia de San Miguel de los Santos en Osorno (Palencia) donde CaixaBank ha llevado a cabo la iniciativa 'El Árbol de los Sueños'. - CAIXABANK

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha repartido más de 800 regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad y personas mayores en Castilla y León a través del programa solidario 'El Árbol de los Sueños'.

En esta octava edición, la iniciativa ha ampliado su alcance social al incorporar como beneficiarias, por primera vez en la comunidad autónoma, a personas mayores que viven en residencias, han informado a Europa Press fuentes de la entidad.

En Castilla y León, esta acción se ha materializado en la participación de la Residencia de San Miguel de los Santos en Osorno (Palencia) donde, por primera vez, se han recogido cartas escritas por personas mayores, que han podido expresar sus deseos y recibir los regalos solicitados.

En este contexto, el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha participado este jueves en la entrega de los regalos en la residencia de Osorno. En el acto han participado también 15 voluntarios de CaixaBank y directivos de la entidad financiera, que se han implicado activamente en esta acción solidaria.

Además de las personas mayores, cerca de 800 niños de Castilla y León han recibido los regalos que habían solicitado en sus cartas, canalizadas a través de entidades sociales. El programa ha puesto el foco este año en la atención personalizada y en el valor que supone dedicar tiempo y cuidado a cada beneficiario.

EMPRESAS Y ENTIDADES

'El Árbol de los Sueños' ha llegado a la Comunidad gracias a la implicación de más de 100 oficinas de CaixaBank, en colaboración con Cruz Roja Castilla y León y un total de ocho empresas colaboradoras.

La iniciativa organizada por CaixaBank ha contado en esta edición con la colaboración de un total de 403 entidades sociales, incluyendo sus delegaciones, vinculadas a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil en todas las comunidades autónomas y a la atención a personas mayores, así como con el apoyo de 433 empresas.

Gracias a las casi 3.500 oficinas que han participado en este programa, CaixaBank ha logrado llevar 'El Árbol de los Sueños' a toda España.

La edición de 2025 es la octava de 'El Árbol de los Sueños' y se han atendido un total de 34.525 cartas de niños, lo que implica superar un nuevo récord de beneficiarios de la iniciativa. Con esta campaña, desde la primera edición en 2018 CaixaBank ha conseguido ayudar a cumplir más de 220.000 deseos de niños en riesgo de pobreza y exclusión social.