Caja Rural registró en León un volumen de gestión en 2025 de 1.751 millones de euros, un 12,9% más que en 2024

El director general de Caja Rural, Cipriano García Rodríguez (centro), ha presentado este miércoles el balance y resultados del ejercicio 2025 en León.

Caja Rural registró en León un volumen de gestión en 2025 de 1.751 millones de euros, lo que representa un 12,9 por ciento más que en 2024 y el crédito concedido a empresas y particulares fue de 1.316 millones de euros, un 32,6 más que en el ejercicio anterior.

Así lo ha manifestado este miércoles el director general de Caja Rural, Cipriano García Rodríguez, que ha presentado el balance y resultados del ejercicio 2025 en León, en un acto en el que ha destacado que el pasado año fue "especialmente relevante" para la entidad, marcado por un crecimiento "sólido" y por la consolidación de su modelo de banca de proximidad.

La Caja aumentó "significativamente" su negocio el pasado año, creciendo un 12,2 por ciento y en la provincia de León se concedieron 257 millones de euros de nueva inversión, totalizando 1.224 millones de euros en los últimos cinco años.

Las cuotas de mercado continúan en aumento en la provincia y el crédito ya representa el 9,01 por ciento del mercado. En depósitos bancarios*la cuota asciende hasta el 6.03 por ciento, un 0,5 por ciento más que en 2024. En cuanto a la concesión de nuevas operaciones hipotecarias concedidas, según ha señalado, confirman la "apuesta" de la entidad por la provincia, concediendo el 17,8 por ciento de los saldos en 2025 y totalizado en los últimos cinco años hipotecas por un importe global de 305 millones de euros.

El modelo de negocio de la entidad continúa afianzándose, con subidas respecto a 2024 tanto en los recursos gestionados del 13,9 por ciento como en la inversión, del 9,3 por ciento.

"MÁXIMO HISTÓRICO" EN RATIO DE SOLVENCIA

Los recursos propios alcanzan los 520 millones de euros, lo que supone un aumento del 18 por ciento y las reservas suman 416 millones, un 18,4 por ciento más que en 2024. Esta evolución permite mejorar el ratio de solvencia hasta el "máximo histórico" del 20,7 por ciento, muy superior a la media del sistema y "clave" para reforzar la confianza de los clientes.

Respecto a la ratio de mora, se situó en el 4,01 por ciento, en línea con la media del sistema financiero en la provincia de León y la ratio de eficiencia de la entidad fue del 34,5 por ciento, muy por encima del promedio nacional. Las ratios de rentabilidad, productividad y eficiencia se situaron igualmente por encima del conjunto del sistema financiero.

47.000 CLIENTES EN LEÓN

En la provincia de León la Caja cuenta con 47.000 clientes, 3.000 más que en 2024 y el número de socios es de 12.169, un 6,3 por ciento superior al ejercicio anterior. Además, suma 86 empleados con una media de edad de 38 años y las mujeres representan el 52 por ciento de la plantilla.

Caja Rural de Zamora alcanzó en 2025 un beneficio de 65 millones de euros, un 21,70 por ciento más que en 2024, un avance que se explica, según ha explicado Cipriano García, por la evolución positiva del negocio y por la fortaleza del modelo de banca cooperativa tradicional.

Además, todos los márgenes de la cuenta de explotación han registrado crecimientos "muy importantes": el margen bruto ha aumentado un 7,1 por ciento y el margen de explotación, un 4,8 por ciento. Esta capacidad de generación de resultados, alrededor del 20 por ciento superior a la media del sector, "garantiza un crecimiento sólido y sostenido" para los próximos años.

RED DE LA ENTIDAD

El director general de Caja Rural ha recordado que la red total de la entidad suma 116 puntos: 68 en Zamora, 25 en León, 16 en Valladolid, 2 en Ourense y 4 en Madrid, a los que se sumará uno nuevo antes de concluir 2026 en la capital del país. En 2025 hubo nuevas aperturas en León (Guzman el bueno) y Valladolid (Calle Huelgas y Avenida Miguel Ángel Blanco).

En cuanto a las previsiones de la entidad teniendo en cuenta la actual situación económica, Cipriano García ha manifestado que la economía "no va mal", aunque, mientras los parámetros macroeconómicos son positivos, la microeconomía "va peor". "La gente de a pie, los usuarios a pie, tienen más dificultades y yo creo que eso tendrá que tener un ajuste razonable porque no es normal que la macroeconomía vaya muy bien y la micro vaya peor. Se supone que debería haber un compendio de las dos", ha puntualizado.

UNA VIABILIDAD "ENVIDIABLE"

Asimismo, ha sostenido que su percepción como responsable de la entidad es positiva porque su objetivo no se basa en conseguir unos buenos resultados de manera puntual, sino consolidar una trayectoria de crecimiento. "La viabilidad de la caja ahora mismo es envidiable", ha subrayado y ha agregado que la entidad tiene una imagen "inmejorable" en León, en Zamora, Valladolid y en Madrid.

Por ello, ha insistido en la importancia de mantener y mejorar los resultados a lo largo del tiempo y, en este sentido, ha recordado que la evolución está marcada por el crecimiento según los datos registrados en los últimos años. "Nuestra constante creo que es eso, consolidarnos cada año, tener más o menos unos parámetros firmes y seguros de continuidad y que esa base cada vez es más sólida, más potente y siempre que seamos capaces de dar servicio", ha recalcado.

Caja Rural es, ha apuntado, "un bombón" de entidad, con todos los parámetros en una situación superior a la competencia. "Por eso tengo que confiar y confío plenamente en este modelo y en la trayectoria de la caja, pues estoy seguro de que va a ir a mejor", ha concluido.