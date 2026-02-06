Caja Rural de Zamora cerró el año 2025 con un beneficio de 65 millones de euros, un 21,7% más que el de 2024

ZAMORA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora cerró el año 2025 con un beneficio de 65 millones de euros, un 21,7 por ciento más del registrado en el año 2024, según el balance de resultados presentado este viernes por el director general de la entidad financiera, Cipriano García.

Documento que refleja que la entidad zamorana aumentó en el año 2025 su volumen de negocio hasta los 8.168 millones de euros. Los números muestran un alza del negocio de 890 millones de euros en comparación con los datos del 2024. Ante estas cifras, García ha sacado pecho por el "crecimiento sólido y consolidado del modelo de banca de proximidad" que la entidad defiende.

La entidad ha celebrado especialmente los 1.316 millones de euros de nueva inversión concedidos en la provincia de Zamora, un 32,6 por ciento en comparación con el dato del año 2024. El crédito otorgado por la cooperativa de crédito en la provincia es el 49,9 por ciento del total concedido en la provincia y el porcentaje de depósitos que se encuentran en la Caja es del 41,5% del total.

"Somos las mayor entidad financiera de Zamora, con cuotas de mercado en continuo ascenso", ha subrayado García. Especialmente relevante es el porcentaje de hipotecas concedidas por la Caja, el 76,4 por ciento del total de las firmadas en Zamora durante el año 2025.

Los recursos propios de la entidad alcanzan los 520 millones de euros, un 18 por ciento más que en 2024.

Las reservas suman ya 416 millones y el ratio de solvencia se sitúa muy por encima de lo exigible por el Banco de España para las entidades financieras al superar el veinte por ciento. Llamativa también resulta la ratio de eficiencia, que está en el 34,5 por ciento.

La entidad ha presumido además de compromiso con el sector agrario y reivindica que más del 62 por ciento de las solicitudes de la PAC cursadas en la provincia se domicilia en Caja Rural.

Ha destacado además su modelo de "banca de cercanía", con 68 puntos de atención al público abiertos en la provincia de Zamora y con una red total de 116 oficinas, ya que además cuenta con 25 en León, 16 en Valladolid, cinco en Madrid y dos en Ourense.

En 2025 se abrieron sucursales en León y en Valladolid y en 2026 se ha abierto ya una en Madrid, y se abrirá otra.

Caja Rural de Zamora ha destacado además el "compromiso con el tejido socioeconómico" de la provincia.

"El año 2025 ha sido, una vez más, un periodo de impulso y consolidación de nuestras relaciones con el tejido socioeconómico", ha asegurado García.

"Durante este año se han renovado convenios institucionales, campañas de producto y acciones divulgativas que demuestran, año tras año, nuestro firme compromiso con el territorio. Mención especial merece la Fundación Caja Rural de Zamora, que desempeña", ha asegurado el director general, "un papel esencial dentro de la identidad como entidad local".