Caja Rural de Zamora entra en el 'club de amigos' de la Cámara de Valladolid como garante de financiación a las empresas

El presidente de la Cámara, Víctor Caramanzana (izda) estrecha su mano con el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora ha pasado desde este martes, 22 de agosto, a incorporarse como integrante del 'club de amigos' de la Cámara de Comercio de Valladolid a través de un convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades con el fin de brindar apoyo financiero y cooperación al conjunto del empresariado de la provincia.

"El objetivo es que ningún proyecto se quede sin llevar a cabo por falta de financiación", ha resumido el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, tras la firma del citado convenio y estrechar la mano al presidente de la Cámara de Comercio vallisoletana, Víctor Caramanzana, a cuya organización considera como "interlocutor más lógico y viable por su condición de representante máximo de las empresas" en la provincia.

A este respecto, García, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que la entidad a la que representa ha llegado a Valladolid--cuenta ya con un total de 16 oficinas--"con el ánimo de colaborar" con los empresarios de la provincia aportando la financiación necesaria para el desarrollo de proyectos y, a su vez, con el fin de participar como patrocinador principal en los actos que la Cámara de Comercio tiene previsto celebrar este año con motivo del 140 aniversario de su creación, en 1886, entre los que figura esa reunión de la 54ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) prevista entre los próximos días 4 y 7 de octubre.

Por su parte, el máximo responsable de la entidad cameral, Víctor Caramanzana, ha subrayado que el acuerdo responde a la necesidad de "aunar esfuerzos entre administraciones, empresas y universidad para afrontar retos clave del nuevo mandato", como la implantación de la Inteligencia Artificial, la transformación industrial, la retención del talento, el relevo generacional, la competitividad o la proyección internacional de pymes y autónomos.

"Queremos celebrar ese aniversario sin mirar hacia atrás. Se trata de preguntarnos qué Cámara necesita Valladolid para los próximos años y qué Valladolid queremos crear", ha advertido Caramanazana, quien ha añadido que en esa estrategia de mirar hacia el futuro entronca, de manera muy especial, es cónclave empresarial en octubre que prevé la firma del primer acuerdo económico y comercial entre la AICO y la India, con la Cámara de Valladolid como Presidencia del compromiso, en un evento que tendrá por escenario la Casa de la India y que aspira a reunir a más de 2.000 empresas y situar a la ciudad como nodo de referencia en el noroeste peninsular.

AMPLIAR MERCADOS Y EVITAR LA DEPENDENCIA

El objetivo, como así ha incidido, es abrir las puertas al futuro porque el futuro que viene obliga a no tener que depender de nadie y tener muchas oportunidades abiertas. "Estamos viendo que los aranceles se han convertido en armas de los estados y hay que buscar una no dependencia de uno en concreto", ha insistido el presidente de la Cámara vallisoletana en referencia al esa reunión de la AICO cuyos detalles se siguen ultimando.

Aunque aún se desconoce la agenda al completo, el programa incluirá conferencias, paneles y encuentros bilaterales centrados en temas de interés estratégico para el tejido empresarial global, como la transformación económica, la digitalización, la sostenibilidad, el comercio internacional y el papel de las cámaras de comercio en el desarrollo económico y social.

Asimismo, se prevé reforzar el impulso a las relaciones comerciales con África, a través de la AICO, con el objetivo de potenciar iniciativas que faciliten la inversión, promuevan la internacionalización de empresas y mejoren el entorno regulatorio para el comercio transcontinental con el continente vecino.

AICO, creada en 1974 en México y constituida formalmente en Madrid en 1975, es una organización internacional, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que agrupa a las Cámaras de Comercio más representativas de 23 países iberoamericanos, así como a corporaciones afines y empresas. Su objetivo es promover el desarrollo económico y empresarial en Iberoamérica mediante la cooperación, el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades comerciales.