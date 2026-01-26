Caja Rural de Zamora garantiza condiciones financieras preferenciales a miembros de Colegio de Ingenieros de Caminos CyL

Caja Rural de Zamora garantiza condiciones financieras preferenciales a miembros de Colegio de Ingenieros de Caminos - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Caja Rural de Zamora y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León han rubricado este lunes un acuerdo a través del que la entidad garantiza condiciones financieras preferenciales a todos los miembros de colectivo para avanzar en la colaboración entre ambas entidades con el fin de que los profesionales se sientan "acompañados" en el ejercicio de su profesión.

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla y León, Jorge E. Lucas, han firmado este acuerdo a través del que la entidad financiera apuesta con "sumar" y "crecer" al lado de la sociedad. "Es fácil entenderse cuando la gente quiere hacer cosas y construir", ha defendido Prieto.

De este modo, ha señalado que el documento rubricado supone el inicio de un "noviazgo" que concluirá en un "feliz matrimonio" a través del que Caja Rural de Zamora y el Colegio de Ingenieros de Caminos arrancan una "colaboración mutua" que garantiza condiciones financieras preferenciales para que los profesionales de este colectivo se sientan "más cómodos" en su profesión desde este "acompañamiento".

El director de comunicación de la entidad ha destacado también la vertiente social de la Fundación Caja Rural de Zamora y ha trasladado al Colegio que desde esta firma todos sus miembros cuentan con un "aliado". "No seremos la mejor entidad bancaria pero somos los que mejor tratamos a la gente de esta tierra", ha señalado.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla y León, Jorge E. Lucas, ha destacado la importancia de acuerdos de este tipo para estar "al lado" de los colegiados. "Nos satisface muchísimo estar con una entidad como Caja Rural de Zamora para poder llegar a estos acuerdos y poder colaborar con entidades que trabajan para nuestros colegiados que son a quienes nos debemos", ha relatado.

De este modo, ha destacado la cercanía de la entidad y la importancia de avanzar en este tipo de acuerdos para resolver los problemas para la sociedad como, en este caso, es la necesidad de financiación.