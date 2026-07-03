Caja Rural de Zamora tramita las ayudas ICO-MAPA-SAECA de 300 millones para el sector agrario

ZAMORA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora ha puesto a disposición de agricultores, ganaderos y cooperativas agroalimentarias sus 115 puntos de atención para tramitar de manera personalizada las ayudas extraordinarias ICO-MAPA-SAECA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el plazo de esta convocatoria, dotada con un importe total de 300 millones de euros, para facilitar el acceso al crédito a los titulares de explotaciones agrarias y operadores del sector agroalimentario y pesquero.

El Gobierno de España ha aprobado esta nueva convocatoria con el objetivo de mitigar la crisis en Oriente Medio, la cual ha generado un impacto directo en los costes de producción dentro de un momento muy delicado para el sector agrario. Las solicitudes de financiación extraordinarias y el acceso a estas medidas de apoyo institucional se podrán gestionar en la entidad financiera hasta el próximo 30 de septiembre de 2028.

La ayuda articulada ha consistido en una bonificación del 15% del principal de los préstamos formalizados a través de la línea ICO-Garantía SRG/SAECA 2026. Esta medida financiera ha establecido un límite de 15.000 euros por cada beneficiario, al tiempo que ha fijado una financiación máxima subvencionable de hasta 100.000 euros para los solicitantes del sector agroalimentario y pesquero.

La cooperativa de crédito ha reforzado su apoyo a los agricultores y ganaderos que están sufriendo las consecuencias de las amenazas que padece el territorio con el fin de que puedan afrontar con tranquilidad estos momentos de dificultad y se regrese pronto a la normalidad. La Entidad se ha solidarizado con el sector primario debido a su compromiso con el mundo rural, el cual constituye el origen y la razón de ser de las Cajas Rurales.

Los clientes han dispuesto de un asesoramiento personalizado por parte de técnicos especialistas para conocer las líneas disponibles, como el anticipo de indemnizaciones de Agroseguro, de subvenciones y de las ayudas PAC, además del préstamo I+D+i Agro para invertir en nuevas tecnologías, mejora genética y nuevas variedades frente al cambio climático. A este respecto, la entidad ha tutorizado entre sus clientes el Cuaderno de Campo Digital, una herramienta clave que registra toda la información de las explotaciones para avanzar hacia una agricultura más sostenible y digital.