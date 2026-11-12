De la Cal se inspira en un poema de Claudio Rodríguez para su exposición 'La luz nunca olvida', en Palencia

Claudio de la Cal durante la inauguración de la muestra. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial acoge la exposición de fotografía 'La luz nunca olvida', de Claudio de la Cal, ganador del Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla 2025.

La muestra, que consta de 46 fotografías en tres tamaños, y estará abierta hasta el día 29 de noviembre de 2026. El autor, Claudio de la Cal, ha explicado durante inauguración, que el título de la muestra procede de un poema de Claudio Rodríguez "que habla de la muerte, de lo que se pierde y de lo que, a pesar de todo, se salva".

Así, ha recordado que la idea nació en un velatorio, "ante el cuerpo de un amigo que ya no estaba, pero seguía presente". "De ese encuentro surgió una pregunta que recorre todo el trabajo: ¿qué queda de lo que se va?", ha añadido. El autor ha desarrollado su propuesta al explicar que "lo que alguna vez fue iluminado deja una huella que permanece cuando ya no queda nadie que lo recuerde".

Claudio de la Cal (1968, Benavente, Zamora) es fotógrafo y fotoperiodista afincado en Salamanca, con más de 30 años de trayectoria. Comenzó en 1993 en el diario La Opinión-El Correo de Zamora y desde entonces ha alternado el periodismo gráfico con el reportaje social y la fotografía documental.

Cuenta con un Máster PhotoEspaña y ha desarrollado proyectos personales de largo recorrido como Menos de treinta, etnografía fotográfica sobre la vida en pueblos de menos de 30 habitantes, con beca del Instituto de la Juventud. Su obra ha sido expuesta en Nueva York y Hamburgo y ha participado en festivales de renombre como PhotoEspaña o Explorafoto Salamanca.

Es apreciado por su defensa del proceso fotográfico tradicional y su capacidad para captar la esencia y la dignidad de lo rural, temáticas plenamente conectadas con el espíritu y legado de Piedad Isla.

Destacan también sus investigaciones visuales sobre ritos y mascaradas de la Península Ibérica, así como su participación y colaboración en iniciativas culturales tanto en España como en el extranjero.