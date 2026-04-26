El Calderón de Valladolid será la primera parada de la gira de 'Malquerida', protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón

Archivo - Aitana Sánchez-Gijón en una escena de 'La Malquerida'. - PRODUCCIONESESOFF - 'LA MALQUERIDA' - Archivo

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón será la primera parada, con una sesión por día entre el 8 y el 10 de mayo a las 19.30 horas, de la gira de 'Malquerida', una versión contemporánea de la obra clásica 'La Malquerida' de Jacinto Benavente, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y dirigida por Natalia Menéndez, responsable también de la adaptación junto a Juan Carlos Rubio.

Aitana Sánchez-Gijón, que interpretó esta obra a los 19 años en el papel de Acacia, ahora da vida a su madre, Raimunda, y completan el reparto actores y actrices como Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana) , José Luis Alcobendas (Eusebio), Dani Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino).

En cuanto al equipo artístico, está compuesto por Alfonso Barajas, a cargo de la escenografía; Juan Gómez Cornejo, en diseño de iluminación; Rafa Garrigós, en vestuario, y Mariano Marín como responsable de música y espacio sonoro.

La productora de 'Malquerida', ProduccionesOff, con Mónica Regueiro al frente, ha descrito la obra, en un comunicado recogido por Europa Press, como una "reinterpretación de la tragedia original con un enfoque poético, que acentúa el erotismo, el humor y la música popular".

Esta versión se ambienta en la hacienda de verano de Esteban y Raimundo, en la que se celebra la pedida de boda de Acacia con Faustino, y la tragedia se cierne cuando matan al novio la misma noche de la pedida.

Las acusaciones se vuelcan sobre el sobrino de Raimunda, quien fue el primer pretendiente de Acacia, pero otros en el pueblo saben que es inocente, al mismo tiempo que se comienza a escuchar una copla por las calles: "El que quiera a la del Soto tiene pena de la vida, por quererla quien la quiere le dicen la Malquerida".

El cerco se estrecha y los deseos ocultos y prohibidos empiezan a aflorar, mientras el capataz de la hacienda alimenta las rivalidades entre las familias y Raimunda, decidida a descubrir la verdad, no descansará hasta encontrarla.

'La Malquerida', estrenada en 1913, es una de las obras más emblemáticas de Jacinto Benavente, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1922, y esta nueva versión celebra "la vigencia de su historia, explorando los impulsos humanos y las pasiones que trascienden épocas", ha señalado la productora.

La directora de la obra, Natalia Menéndez, ha explicado que, con motivo de la celebración del centenario del Nobel de Benavente, releyó algunas de sus obras y le conmovió "sobremanera" 'La Malquerida', por lo que comenzó a elaborar la versión mano a mano con Juan Carlos Rubio.

Asimismo, ha comentado que se propusieron algo que respetara "toda la grandeza de su escritura y la vigencia de su historia", pero con algunos personajes más perfilados y otros eliminados para centrarse "en la esencia de la tragedia", ahondar en "la vertiente más poética de la obra" y acentuar "el erotismo que la obra destila, así como el humor y la música como expresión de lo popular, de la raíz, de la tierra".