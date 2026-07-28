La calidad del aire en Segovia mejora, aunque persiste la vigilancia por el humo

SEGOVIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha informado de que el aire que se respira en la ciudad presenta niveles moderados o aceptables, con una ligera mejoría respecto a la tarde y la noche de ayer.

Pese a esta evolución favorable, continúa la presencia de humo procedente de los incendios forestales activos en las provincias de Ávila y Madrid, y, aunque la situación no supone un "riesgo elevado", el Ayuntamiento ha recomendado mantener las medidas de precaución ante la posible evolución de los incendios y los cambios en la dirección del viento, que podrían afectar de nuevo a la calidad del aire.

Entre esas recomendaciones se encuentra permanecer en casa siempre que sea posible y limitar las salidas a situaciones de necesidad o urgencia; mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la entrada del humo y, en caso de tener que salir al exterior, utilizar mascarilla para minimizar la inhalación de partículas; las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben extremar las precauciones y ante cualquier emergencia, se debe llamar al 112 y seguir en todo momento la información y las recomendaciones difundidas por los servicios de emergencia y los canales oficiales.

"El Ayuntamiento de Segovia continúa realizando un seguimiento permanente de la situación en coordinación con los organismos competentes y mantendrá informada a la ciudadanía de cualquier cambio relevante que pudiera producirse", detalla a través de un comunicado.