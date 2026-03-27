La calle Arca Real, en Delicias, ganará anchura en las aceras y reducirá los carriles de circulación de dos a uno

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y varios concejales visitan las obras en la calle Arca Real, en el barrio de Las Delicias. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid continúa con las obras de reurbanización de un tramo de la calle Arca Real, iniciadas el pasado 18 de noviembre de 2025 cuya finalización se prevé para finales del próximo mes de abril y que permitirá ganar anchura en las aceras, al tiempo que se reducirá la de la calzada, que pasará de tener dos carriles de circulación a sólo uno.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, visitó recientemente esta intervención, acompañado de varios concejales del equipo de Gobierno, que incluye tanto la reurbanización propiamente dicha, como también la implantación de nuevo alumbrado, la renovación de la red de abastecimiento y la incorporación de nuevo arbolado.

El proyecto supera los 550.000 euros de presupuesto y sus obras comenzaron en noviembre con un plazo de ejecución de seis meses. El Consistorio, según señala en un comunicado recogido por Europa Press, espera concluirlas a finales de abril "condicionado a las salvedades propias de la climatología".

La obra contempla un importante ensanche de las aceras, que pasarán a contar con una anchura media de 3,50 metros, pavimentadas con losas de terrazo y reduce a un carril los viales de circulación, salvo en el tramo más próximo al semáforo del cruce con la calle Transición.

Se mantienen los dos aparcamientos en batería, que incorporarán nuevo pavimento de adoquín y se reduce la calzada a un único carril de circulación, salvo en los últimos metros antes del semáforo del cruce con la calle Transición, donde se habilita espacio para facilitar la acumulación de vehículos.

Además de los pasos de peatones situados en ambos extremos del tramo, se incorpora uno nuevo a la altura de la intersección con la calle Gerona, mejorando así la seguridad y la permeabilidad peatonal en la zona.

La urbanización se completa con la ejecución de 16 grandes alcorques destinados a la plantación de árboles de gran porte, junto con nuevas especies arbustivas.

También se renueva la red de alumbrado y se traslada la estación del servicio municipal de préstamo de bicicletas BIKI a una nueva ubicación en el lado de los números pares de la vía.

Como ha explicado el alcalde, "esta actuación en Arca Real refleja el compromiso firme del Ayuntamiento con la mejora constante de nuestros barrios".

"Estamos realizando un esfuerzo inversor muy importante para modernizar el espacio público, ganar accesibilidad, reforzar la seguridad peatonal y apostar por un entorno más verde y sostenible en Las Delicias", ha añadido el regidor.

El alcalde insiste en que el equipo de Gobierno trabaja "con responsabilidad" para que "todos los vecinos de Valladolid disfruten de unas calles más cómodas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales".

Con esta actuación, el Ayuntamiento culmina la renovación progresiva de varios viales que se ha venido desarrollando en los últimos años en la zona sur del barrio de Las Delicias, reforzando la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad urbana de este entorno residencial.