La calle San Ignacio permanecerá mañana cortada y el jueves se restringirá el tráfico en José María Lacort

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La calle San Ignacio permanecerá cortada al tráfico este martes, 17 de febrero, con motivo de los trabajos que va a ejecutar la comunidad de propietarios del número 11, edificio conocido como Palacio de los Marqueses de Valverde, para la sustitución urgente de canalones y bajantes de aguas pluviales, una situación que vivirá el próximo jueves la calle José María Lacort.

El corte de San Ignacio afectará al tramo comprendido entre la Plaza de las Brígidas y la calle Encarnación, y se prolongará, al menos, durante toda la jornada, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Si no se pudieran concluir los trabajos en este tiempo, se podrían dilatar durante las primeras horas del miércoles, añade la información que explica que la intervención obligará a cerrar la vía por razones de seguridad mientras se desarrollan los trabajos en altura.

Desde el Ayuntamiento se recomienda evitar la circulación por esta calle y su entorno inmediato. Para los vehículos que necesiten acceder a la zona, se aconseja hacerlo por la calle Felipe II y la Plaza de San Miguel, o bien a través del itinerario alternativo por Plaza de Poniente, Rinconada y calle del Val, continuando hacia Los Arces y San Miguel. La señalización provisional indicará los desvíos establecidos mientras dure la intervención.

Además, el jueves 19 de febrero se producirá un corte total de tráfico en la calle José María Lacort, en el tramo comprendido entre Simón Aranda y Alonso Pesquera, debido a trabajos de bombeo de hormigón vinculados a una rehabilitación en los números 14 al 22.

La restricción estará vigente entre las 8.00 y las 20.00 horas, ocupando la calzada en toda su anchura.

El tramo no afectado quedará organizado como fondo de saco, permitiendo únicamente el acceso a vados autorizados y servicios.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid.