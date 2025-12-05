Las calles y rincones de Albarracín rememoran el nacimiento de Jesús en el Belen Monumental de Diputación de Valladolid

Belén Monumental de DIputación de Valladolid, ambientado en Albarracín. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Belén Monumental del Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, recrea "la esencia" de uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín, y a través de sus monumentos y su rico patrimonio arquitectónico rememora las distintas escena del nacimiento de Jesús, desde la Anunciación del Ángel a los pastores hasta el edicto de Herodes.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha inaugurado este Belén Monumental, obra de la Asociación Belenista Castellana, que ha llevado horas y horas de trabajo "y mucho esfuerzo durante semanas" para dar forma a un montaje que está compuesto por más de un centenar de piezas entre la que se esconden, como es habitual, pequeños animales, como ratones, un conejo o un erizo que tiene que ser encontrados por los miles de visitantes que se espera.

Íscar ha explicado que este Belén "ha captado la esencia de Albarracin porque sin ser una copia de esta majestuosa ciudad recoge sus rincones más representativos" como sus tradicionales hornos de yeso, la puerta de Molina, la Catedral de El Salvador, la plaza Mayor o la Ermita del Carmen.

Así, en un Belén que ocupa una superficie de 32 metros cuadrados, la Anunciación del Ángel a los Pastores se ubica en los típicos hornos de yeso de Albarracín; por la puerta de Molina y sobre el puente de Rudilla sale la Sagrada Familia en su huída a Egipto; en lo alto de la Catedral se puede ver a Jesús entre los doctores; la Anunciación a la Virgen se encuentra en una de las típicas casa de la localidad turolense, y en la Casa Consistorial se pueden ver escenas como el Empadronamiento, el Edicto de Herores, a San José y la Virgen buscando posada.

Cerca de la escalinata de la calle Santiago de Albarracín se encuentra la visitación de la Virgen a Santa Isabel y fuera del recinto amurallado, en la ermita del Carmen se representa el misterio de la Natividad de Nuestro Señor.

El presidente de la Asociación Belenista Castellana, Ricardo Rodríguez, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Valladolid y ha recordado que son entre 40.000 y 50.000 las personas que visitan cada año en Valladolid estos belenes en Navidad.

Rodríguez ha agradecido el trabajo de su "gran equipo" ya que esta Navidad han montado cinco belenes, entre ellos el de la Diputación de Valladolid, el de la sala de exposiciones de Las Francesas, o el de Segovia en la Alhóndiga.

Durante su intervención, Ricardo Rodríguez, ha reconocido que a la Asociación le encantaría poder tener un museo dedicado al Belén para poder mostrar de forma permanentemente estos montajes, ya esta organización cuenta con diez belenes que se guardan en una nave.

El presidente de la Diputación ha querido felicitar la Navidad a todos los presente con la lectura del mensaje recogido enla postal ganadora de los III Premios del Concurso de Tarjetas de la Red Rural de Personas con Discapacidad, que será la felicitación institucional.

"La estrella de Belen ilumina nuestro corazón, es la luz que guardamos dentro, la que nace de las gentes sencillas que abrigan el alma. Cuando compartes, cuando das en caridad, serenidad, cuando das esperanza, esa luz crece y nos sostiene. Que esa luz ilumine estos días y acompañe nuestro camino en el nuevo año. De corazón, Feliz Navidad", ha concluido Conrado Íscar.