El calor pondrá este viernes en aviso naranja a Ávila y en amarillo al resto de provincias de CyL

Archivo - Mujer abanicandose en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este viernes, 4 de septiembre, en aviso naranja (riesgo) importante a la provincia de Ávila y en amarillo (riesgo) a las otras ocho provincias de Castilla y León, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los mencionadas avisos estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Soria, con temperaturas máximas de hasta 39 grados en el sur de la provincia abulense y en general por encima de los 34 grados, salvo en la Cordillera Cantábrica leonesa y palentina, y en la meseta leonesa.

Castilla y León vivirá así una jornada marcada por el calor, con temperaturas en ascenso, mientras el cielo será poco nuboso, con predominio de nubes altas y aumento la nubosidad con nubes de evolución diurna.

No obstante, no se descarta algún chubasco ocasional con tormenta durante la segunda mitad del día, más probable cuanto más al oeste, y el viento se prevé variable o flojo con algún intervalo de moderado.