El calor pone en aviso amarillo este miércoles al sur de Ávila con temperaturas máximas de hasta 36ºC - AEMET

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas activarán este miércoles, 17 de septiembre, el aviso amarillo en el sur de Ávila donde se esperan temperaturas máximas de hata 36 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, este aviso estarña activo entre las 13.00 y las 19.59 hroas en el sur de la provincia abulense, con una probabilidad del 40-70 por ciento, en una jornada en la que se prevé cielo poco nuboso, aunque no se descartan algunos bancos de niebla en cotas altas del norte.

En general las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado o notable, y más acusado en las máximas, con viento variable, flojo.