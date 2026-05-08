Calvo asegura que ahora mismo "lo importante" en España es que los demócratas cierren filas frente al "neofascismo"

1085363.1.260.149.20260508141139 La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha dado la bienvenida a los gobiernos de coalición que antes se decía que eran "frágiles" pero considera que "lo importante ahora mismo" en la política española es que los demócratas cierren filas frente al "neofascismo".

Calvo se ha expresado así en un acto de homenaje a las víctimas del exilio español organizado por UGT y celebrado en la Universidad de Valladolid donde, en preguntas de los periodistas, se ha referido a los pactos de PP y Vox como el que se negocia en Castilla y León.

La exvicepresidenta del Gobierno, quien ha aclarado que no se pronuncia sobre determinadas cuestiones de política por su cargo y obligación de no entrar en la controversia en este ámbito, se ha referido de forma genérica a los gobiernos de coalición, que tanto "sorprendieron" cuando se hizo el primero en el gobierno central, en el que participó y se daba idea de que eran "débiles", algo que no entendía.

Sin embargo, considera que la democracia lo que tiene es "diversidad" y la "obligación de acordar" y "ceder todo" para la estabilidad de las instituciones del Estado, autonómicas, locales o nacionales, por lo que ha dado la bienvenida "a la cultura de colaborar y de pactar" que la democracia española tiene como otras frente a la idea de que los gobiernos tenían que ser "todos" monocolores.

Dicho esto, ha apuntado que ahora "lo importante" en la política española, en su opinión, "es cerrar filas los demócratas frente al neofascismo", defender la Constitución y la democracia y "una España brillante" en 48 años que considera que no ha hecho más que progresar económica, jurídica, política, socialmente y en reputación internacional.

"Saliendo como salíamos de las tinieblas de una dictadura", ha recordado la presidenta del Consejo de Estado, quien considera que todo esto requiere que los demócratas "de cualquier ideología" tengan "claro" que lo que hay delante "es una nueva forma de neofascismo", más en un día como el 8 de mayo en que se rinde homenaje a los exiliados como consecuencia de la guerra y la dictadura y se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial.

"Que el fascismo es muy antiguo, es autoritarismo, es que mis ideas son las únicas, yo mando y los demás obedecen, que la democracia es lo moderno y sus complejidades y defenderla", ha asegurado que es lo que hay que tener en cuenta.

IDEAS "PELIGROSAS"

En esta línea, ha afirmado que todos los demócratas están "convocados" para "cerrar filas" frente a ideas que son "muy antiguas y muy peligrosas" y algunas de ellas "antidemocráticas e inconstitucionales" porque no se pueden poner en práctica en un Estado como el español.

En este contexto, se ha referido a la "memoria democrática" que ha sido objeto de su intervención en la Universidad y ha apuntado que un Estado de Derecho "tiene crímenes y delitos que no prescriben, los de lesa humanidad" y por ello lo que tiene que hacer en cualquier parte de su territorio es "buscar a los desaparecidos".

"Te guste o no te guste, digas lo que digas ideológicamente, porque es la obligación de un Estado de Derecho constitucional como el nuestro", ha señalado Carmen Calvo, quien considera esto "muy importante" porque son las respuestas que hay que dar "a quienes de manera a veces bastante trilera" colocan en el debate político español ideas que son "claramente antidemocráticas" y van en contra de la Constitución que "tantos beneficios" ha dado al país "por fin" en la historia de España.

"Pues estas son las cosas de las que tenemos que hablar con argumentos, con razones, con datos y con verdades y todo lo demás tiene bastante peligro", ha advertido la exministra, quien ha puesto como ejemplo cuestiones como "negar" la memoria democrática de la historia "terrible" del país en el siglo XX pero se "blanquea" al dictador.

Así, considera que lo primero que tendría que hacerse es incidir en esa "contradicción tan grande" de reivindicar el siglo XV o el XVI y "prohibir" reflexionar sobre lo que ocurrió hace 80 o 90 años.

"A esas cosas es las que tiene que responder una sociedad sana, unos ciudadanos que argumentan, unos ciudadanos que están dispuestos desde ideologías distintas a defender el patrimonio común que se llama democracia", ha concluido.