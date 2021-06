Calvo: "Queremos un país decente que compita en el mundo con un pasado ordenado y en paz"

La secretaria de Igualdad del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, durante un acto sobre Memoria Democrática, en Valladolid. - Photogenic/ José C. Castillo - Europa Press

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha asegurado hoy que el PSOE quiere un país "decente" que compita en el mundo con un pasado "ordenado y en paz", al tiempo que ha advertido a los que se creen "propietarios de la España correcta" de que la Memoria Democrática no está "caduca".

Así lo ha señalado momentos antes de su intervención en un acto sobre Memoria Democrática que se ha desarrollado en Valladodid y en el que también han participado Hana Jalloul, coordinadora de la Ponencia del 40 Congreso del PSOE, a presidenta del Senado, Pilar Llop y la concejal socialista en el Ayuntamiento de Valladolid y ponente del capítulo 'Justicia. Memoria democrática. Regeneración. España Constitucional', Ana Redondo.

Calvo ha comenzado su intervención recordando a la última víctima del machismo en Doñinos (Salamanca), "una víctima de una memoria que también algunos quieren olvidar" como es, ha asegurado, "la violencia de género".

La vicepresidenta primera ha recordado que el PSOE lleva 142 años como "bastión, defensa y vínculo" de la ciudadanía con la "democracia". Así, ha espetado al Partido Popular que la Memoria Democrática no es una "antigüedad" porque los socialistas todavía tienen compañeros "sin identificar" y que "pagaron con su vida" el cargo encomendado por los españoles.

De ahí que haya afeado a los de la plaza de Colón que sean ellos los que decidan que hay españoles de "bien y de mal", españoles "propietarios de la España correcta" y que todos los demás son una "anomalía". "Falta mucho camino por recorrer y lo tenemos que hacer nosotros, este partido, nuestros votantes y la gente que nos demanda la política seria, la de verdad, la que no se enreda en la destrucción, en la bronca continua, en la violencia verbal que también duel. La política que se hace con las leyes, con la razón, el convencimiento y el atractivo de saber que siempre están ahí la gente que nos sigue con su voto y depositando en nosotros la esperanza", ha argumentado.

Calvo ha incidido en que esta materia todavía tiene mucho "dolor", pero advierte de que la memoria no está "caduca". "No hay víctimas de primera y segunda porque estén alejadas del tiempo", ha apuntado para sentenciar que no se puede construir futuro sobre ese "silencio sin justicia" para llegar a "la paz y el perdón".

"Queremos un país decente, con instituciones que trabajen en lo que importa, un país que compite en el mundo y en Europa con un pasado ordenado y en paz", ha aseverado.

Para ello, Calvo ha aludido a la "vieja y tradicional" fórmula del "respeto" que se cristalizará en una ley impulsada por el Gobierno que se colocará "en unos días" en el ámbito parlamentario para que "todo el mundo se retrate".

"Veremos a una derecha que se querrá colocar en el perfil de no toca, esto es antiguo, y la otra, la que reivindica el franquismo y los magníficos gobiernos de Franco", ha continuado. Frente a esto estará el socialismo, porque, a juicio de la vicepresidenta primera, no hay manera "más moderna" de estar en el mundo, "más democrática" y "más anclada en las libertades" que "ser socialista y feminista".

Por último ha reivindicado el papel de la mujer, que fueron las "más invisibles" y las que sufrieron una violencia "indescriptible" por el simple hecho de ser mujer, "por la misma razón por la que asesinaron a la mujer de Salamanca".

IR A LA RAÍZ

Por su parte, la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha asegurado que el PSOE ha hecho de España una democracia "consolidada" y "decente". "El Gobierno ha llevado al nivel más alto de sus políticas el compromiso por la Memoria Democrática. Van a la raíz de una cuestión que ha dividido y sigue dividiendo a la sociedad. Pero va a la raíz para sanar con comprensión, con diálogo, con concordia y generosidad para construir nuestro futuro con calidad democrática", ha apuntado.

Llop, que se ha definido como hija y nieta del "olvido, del silencio", ha asegurado que los países que no conocen su historia, "al final lo pagan". "Lo pagan con ruptura de convivencia, con enfrentamientos, con no conseguir la cohesión y la paz", ha argumentado.

Junto a esto, la presidenta de la Cámara Alta señala que se produce un fenómeno que es que junto a la Memoria Histórica "seria y científica" aparece otra "interesada y manipuladora" que dificulta la recuperación de la realidad.

De ahí que haya aplaudido el "compromiso" del PSOE por el "deber ético" de recordar y reconocer a quienes padecieron la "persecución y la violencia" en el periodo "más negro" de la historia de España. "Y no vamos a consentir ese olvido, porque es otro crimen, otra forma de mentir que lo vamos a enfrentar con la única herramienta eficaz que es el conocimiento", ha concluido.

Previamente, la coordinadora de la Ponencia del 40 Congreso del PSOE, Hana Jalloul, ha asegurado que la Memoria Democrática es una política que se encuentra en el "ADN" de los socialistas y el camino para conocer el "pasado" y también el de la "reconciliación".

"No queremos herir a la sociedad, queremos abrir fosas para cerrar heridas", ha apuntado para incidir en que es imprescindible avanzar en este campo ante la "ofensiva" de las fuerzas conservadoras y de ultraderecha en un momento "crítico". "Seguiremos trabajando día a día contra estos movimientos, defendiendo los derechos de las personas. La Memoria Democrática es más necesaria ahora que nunca", ha resumido. "La restauración de la dignidad de las víctimas del franquismo es un paso esencial en nuestra democracia", ha concluido.

REFLEXIONES

Por su parte, Ana Redondo ha apelado a que el PSOE cuando gobierna "transforma" y por eso congresos como el de octubre es esencial para saber la España que la formación quiere. "Lo hacemos con leyes, la ley de 2007 de Memoria Histórica es un hito. Pero había que dar un paso más de reconocimiento social y esto es lo que pretende la ley de Memoria Democráctica", ha apuntado.

"Con la ponencia he querido reflexionar sobre cuatro elementos. La educación, porque tenemos que ser capaces de mostrar esa Memoria Democrática a nuestros alumnos porque es terrible la amnesia de muchos de ellos de lo que ocurrió en aquellos momentos. El concepto de resignficación, porque es imprescindible que la historia debe estar presente en la vida pública. El protagonismo de la mujer, porque son protagonistas de la historia, no solo sufridoras. Y, por último, la necesidad de estar alerta, porque estamos viendo con horror determinadas actitudes terribles de la derecha extrema y no tan extrema nos aleja del consenso democrático", ha resumido.

