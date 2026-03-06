La Cámara de Comercio recibe la Medalla de Oro de León por "sostener" el tejido empresarial durante más de un siglo

El alcalde de León, José Antonio Diez (izquierda), con el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega (derecha), entidad que ha recibido la Medalla de Oro de la Ciudad este viernes en el Palacio del Conde Luna. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León ha recibido este viernes de manos del alcalde de León, José Antonio Diez, la mayor distinción que concede el Ayuntamiento de León, la Medalla de Oro de la Ciudad, por su contribución a dinamizar el tejido empresarial leonés y sostenerlo desde hace más de un siglo.

El salón del Árbol Genealógico del Reino de León, en el Palacio del Conde Luna, ha sido el escenario del acto institucional que ha presidido el alcalde de León y que ha contado con una amplia representación de la Corporación Municipal, así como numerosas autoridades civiles y militares.

Esta distinción fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento el pasado 29 de diciembre de forma unánime para reconocer la contribución de esta entidad "a crear oportunidades, sostener el tejido empresarial, acompañar a generaciones de emprendedores y fortalecer la cooperación entre lo público y lo privado en beneficio del interés general desde hace más de un siglo".

José Antonio Diez ha asegurado en su intervención que se trata de un reconocimiento "justificado" para una entidad que, desde su constitución en los primeros años del siglo XX, ha actuado como órgano consultivo y de colaboración con las administraciones, a las que ha aportado criterio técnico, visión estratégica y conocimiento del entorno económico en representación y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios.

APOYO A MÁS 29.000 EMPRESAS

Además, ha destacado que gracias a su "arduo" trabajo de asesoramiento, representación y formación ha ayudado a más 29.000 empresas leonesas a través de una amplia gama de programas e iniciativas y ha trabajado por la dinamización del tejido empresarial leonés, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

José Antonio Diez ha aludido también a la colaboración entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de León, que ha sido "una constante" a lo largo de más de un siglo. Del mismo modo, ha resaltado su labor "continuada, activa y comprometida" con el interés general, al operar como agente "esencial" del desarrollo de la ciudad en ámbitos "clave" como la industria agroalimentaria, la logística, la formación, la internacionalización empresarial, el fomento del emprendimiento, la modernización tecnológica de las empresas, la defensa del comercio tradicional, el impulso del comercio electrónico y la promoción del turismo.

"CON ORGULLO Y RESPONSABILIDAD"

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, ha recogido la Medalla de Oro de la Ciudad y el diploma acreditativo. "Recogemos este reconocimiento con orgullo y con mucha responsabilidad de no perder la esencia de la Cámara, la esencia de prestar colaboración a las empresas, a las administraciones, a los ayuntamientos y al Gobierno de la nación", ha recalcado.

Además, Vega ha agradecido al Ayuntamiento de León la concesión de esta distinción y ha hecho una mención especial y un reconocimiento a los once presidentes anteriores de la entidad, así como a los plenos y corporaciones. El himno a León, interpretado por David de la Varga al violín, ha puesto el broche final al acto de reconocimiento.