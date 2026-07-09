La Cámara de Comercio de Valladolid ofrece formación a doce proyectos tecnológicos en su programa 'Impulsa Startup'

La Cámara de Valladolid ofrece formación y asesoramiento a doce proyectos tecnológicos en su programa 'Impulsa Startup' - CÁMARA DE COMERCIO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid ha estrenado el programa 'Impulsa Startup', una iniciativa de Cámara de España que se desarrolla por primera vez en la capital vallisoletana y en el que se ofrece formación y asesoramiento a los doce proyectos seleccionados, todos de base tecnológica.

Este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (2021 - 2027), tiene como objetivo favorecer "el desarrollo y el crecimiento de nuevas ideas de negocio", según ha expresado la Cámara de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Las propuestas elegidas están vinculadas a sectores muy diversos, como el marketing, la salud, la educación, la moda, el ocio, las soluciones de digitalización, el mobiliario, la artesanía, la sostenibilidad, la gestión empresarial o los videojuegos.

La secretaria general de la Cámara de Valladolid, María Robles, ha señalado que este programa es "esencial para consolidar un ecosistema emprendedor en la provincia" y considera que formar y acompañar a los emprendedores evita que "buenas ideas" fracasen en los primeros años de vida de la empresa, algo que le ocurre "al 20 por ciento de las nuevas empresas".

Los doce proyectos participantes en la iniciativa 'Impulsa Startup' recibirán un total de 36 horas de formación impartida por la empresa Jakaton y el programa se estructurará en dos fases, la primera denominada 'Crea y Crece' y, la segunda, 'Despega'.

La primera buscará que los emprendedores con proyectos apoyados en la tecnología aprendan a diseñar y construir un prototipo que pueda ser testeado en el mercado, con lo que contarán para ello con un tutor cameral y el asesoramiento de mentores especializados. Por su parte, la segunda se centrará en que los participantes aprendan a escalar su modelo empresarial y a presentarlo ante posibles inversores.