Câmara Municipal de Bragança, Caja Rural, Proconsi y Museo de los Pueblos Leoneses, ganadores de Premios Concha Casado

La Câmara Municipal de Bragança, Fundación Caja Rural de Zamora, Fundación Proconsi y el Museo de los Pueblos Leoneses han resultado ganadores de los I Premios Concha Casado a la Conservación del Patrimonio Cultural. - ILC

LEÓN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Câmara Municipal de Bragança, la Fundación Caja Rural de Zamora, la Fundación Proconsi y el Museo de los Pueblos Leoneses han resultado ganadores de los I Premios Concha Casado a la Conservación del Patrimonio Cultural.

El Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado ha dado a conocer este viernes el fallo de estos galardones, creados para reconocer a entidades e instituciones destacadas por su compromiso con la preservación, defensa y puesta en valor del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

En esta primera edición, el Premio a la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial ha sido concedido a la Câmara Municipal de Bragança, por su labor en la protección y difusión de las tradiciones vinculadas a las máscaras, los rituales festivos de invierno y el patrimonio cultural transfronterizo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado.

El Premio a la conservación del patrimonio etnográfico ha recaído en la Fundación Caja Rural de Zamora, en reconocimiento a su apoyo continuado a la cultura, las tradiciones locales, el mundo rural y las expresiones etnográficas de Zamora y su entorno.

Por su parte, la Fundación Proconsi ha sido distinguida con el Premio a la restauración y rehabilitación del patrimonio cultural por el proyecto 'Patrimonio popular y eclesiástico en el norte del territorio del Fuero de Alfonso V en La Sobarriba', una iniciativa que combina recuperación patrimonial, rutas culturales, sensibilización comunitaria y dinamización territorial.

Finalmente, el Premio Honorífico Concha Casado ha sido otorgado al Museo de los Pueblos Leoneses, por su trayectoria como institución de referencia en la custodia, estudio, conservación y difusión de la cultura tradicional de las comarcas leonesas.

La entrega de los premios se celebrará el próximo 17 de junio a las 20.30 horas en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de León (Palacio Gaviria), en el contexto de las Jornadas 'Concha Casado en el recuerdo', tras el homenaje dedicado a la etnógrafa leonesa.