La Cámara de Soria proclama electas 15 candidaturas con una categoría que queda vacante y no celebrará votaciones

SORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria ha proclamado electas 15 candidaturas de los grupos A y C del Pleno --el B ha quedado vacante-- y no celebrará votaciones presenciales el 16 de junio.

Así lo determinó la Junta Electroal una vez reunida para analizar las candidaturas después del cierre, el pasado 28 de mayo, del plazo de presentación.

La Cámara ha señalado que el pasado 4 de junio, la Junta la Junta Electoral proclamó electas 35 candidaturas al pleno de la entidad cameral al cumplir los requisitos exigidos (26 en el grupo A, tres en el grupo B a propuesta Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y seis en el grupo C de aportaciones voluntarias).

En este sentido, según prescribe el artículo 27 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el procedimiento de elección de sus miembros, los candidatos electos deberán tomar posesión de su cargo, dentro del plazo de los tres días siguientes a la notificación de su proclamación, mediante escrito de aceptación remitido a la Secretaría General de la Cámara.

Cumplido el plazo de los tres días para la toma de posesión, y teniendo en cuenta que se han presentado simultáneamente candidatos a los grupos A y C del pleno de la Cámara y que solo pueden ser elegidos en uno de ellos, la Junta electoral analizó la renuncia de 14 candidaturas proclamadas electas en el grupo A, así como tres por el grupo C de modo que, al coincidir el número de puestos vacantes con las candidaturas presentadas se han considerado electas al cumplir con los requisitos y plazos exigibles.

NUEVA PROPUESTA

Debido a que los candidatos proclamados electos del grupo B del pleno de la Cámara no han tomado posesión de su cargo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, la Junta Electoral acuerda declarar la existencia de vacantes en ese grupo y la necesidad de recabar nueva propuesta de designación de candidatos, concretamente tres vocales, por parte de FOES, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada norma y en el plazo que en el mismo se fija.

Al ser el número de candidatos (grupos A y C) en las elecciones a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria, igual al de vocalías a cubrir, se declaran por la Junta Electoral candidatos electos, ya que su proclamación equivale a la elección, por lo que no se celebrarán votaciones el 16 de junio.

Así, el día para la constitución del pleno y elección de Presidente y Comité Ejecutivo lo fijará la propia Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, poniendo así punto final al proceso electoral.

Las candidaturas proclamadas y electas para la Cámara de Soria son las de Cyndea Pharma, Copiso Soria, Ficosa Automotive, Cartonajes Izquierdo, Acristalamientos Vinuesa, Cárnicas Hermanos Quiaquinta, Soritur, Talleres Rupérez, Martínez Romera, Gil Rincón Vidal y Otros, Eugenio Latorre e Hijos, Gallery Gym, Tamesa, Mubea Iberaia y Jemoya.