La Cámara de Valladolid apuesta por el diálogo entre de España y EE.UU. ante la caída del 22,4% en las exportaciones

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Valladolid apuesta por el diálogo entre los Gobiernos de España y EE.UU. tras registrarse un descenso del 22,4 por ciento en las exportaciones provinciales hacia el mercado estadounidense en 2025. Las ventas de las empresas vallisoletanas alcanzaron los 213,37 millones de euros, frente a los 275 millones registrados el año anterior.

El saldo comercial también registró una reducción hasta los 166 millones de euros frente a los 222,4 millones de euros contabilizados el año anterior, según ha informado la Cámara de Comercio de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid advierte de que la "incertidumbre arancelaria y la inseguridad jurídica" influyen en el comercio bilateral, por lo que la institución solicita diálogo entre los gobiernos de España y Estados Unidos con el objetivo de "preservar unas relaciones comerciales consideradas estratégicas para la economía.

PETICIÓN DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL

La Cámara defiende la "necesidad de reforzar" el diálogo entre los gobiernos de España y Estados Unidos ante la "incertidumbre comercial" surgida en las últimas semanas, la institución considera que una "relación basada en la confianza mutua puede evitar consecuencias negativas" para las empresas exportadoras.

La organización subraya que las compañías españolas mantienen presencia "consolidada" en el mercado estadounidense en sectores como la energía, las infraestructuras, la industria, el ámbito financiero o el sector sanitario, estas actividades "aportan competitividad" a la economía de Estados Unidos y "reflejan el peso" de la inversión española en ese país.

Estados Unidos ocupa además una posición destacada como principal inversor internacional" en España y la Cámara considera que este vínculo "refuerza el carácter estratégico" de las relaciones económicas entre ambos mercados.

La entidad también advierte de que la "inestabilidad política" entre ambos gobiernos se suma a la "incertidumbre normativa" que afrontan las empresas exportadoras, la institución recuerda que los cambios en la regulación arancelaria estadounidense generan "inseguridad jurídica" para numerosas compañías.

DESCENSO DE EXPORTACIONES DURANTE 2025

La incertidumbre comercial vinculada a los cambios en la normativa arancelaria "influye en el comercio entre España y Estados Unidos" durante el actual mandato presidencial estadounidense, este contexto "repercute en la evolución de las exportaciones de la provincia de Valladolid".

Las empresas vallisoletanas exportaron a Estados Unidos productos por valor de 213,37 millones de euros durante 2025 según los datos provisionales de la plataforma DataComex del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la cifra supone un "descenso" del 22,4 por ciento respecto a los 275 millones de euros registrados en 2024.

Las importaciones procedentes de Estados Unidos alcanzaron los 47,3 millones de euros durante ese mismo periodo, el saldo comercial resultante se situó en 166 millones de euros frente a los 222,4 millones de euros del ejercicio anterior.

Entre los productos más exportados desde la provincia destacan el caucho y sus manufacturas con 171,68 millones de euros, también aparecen las bebidas con 14,38 millones, las máquinas y aparatos mecánicos con 6,97 millones, el conjunto de otros productos con 6,34 millones y los productos químicos orgánicos con 3,49 millones.

En el apartado de importaciones "sobresalen" igualmente el caucho y sus manufacturas con 15,57 millones de euros, a continuación se sitúan los aparatos y material eléctrico con 11,71 millones y las máquinas y aparatos mecánicos con 4,09 millones.

La Cámara de Valladolid ha informado que tramitó documentación correspondiente a 23 exportaciones durante este periodo, además un total de 64 empresas de la provincia cuentan con el servicio FDA contratado a través de la institución.

En el ámbito autonómico Castilla y León exportó a Estados Unidos productos por valor de 740 millones de euros durante 2025, la cifra representa un "aumento" del 7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Los datos correspondientes al conjunto de España reflejan un "deterioro" en la relación comercial bilateral de bienes con Estados Unidos, las exportaciones españolas hacia ese mercado registraron un "descenso" del 8 por ciento mientras el déficit comercial bilateral "aumentó" un 34,4 por ciento.

RECOMENDACIONES PARA LAS RELACIONES COMERCIALES CON EE.UU.

La Cámara de Valladolid traslada a las empresas de la provincia una serie de recomendaciones elaboradas por Cámara de España con el objetivo de "afrontar" la situación arancelaria actual, estas orientaciones buscan "preservar" el acceso al mercado estadounidense mediante estrategias "contractuales, operativas y comerciales".

La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 20 de febrero de 2026 "anuló los aranceles globales" que se habían aplicado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, tras esta resolución judicial la Administración estadounidense "aprobó un arancel temporal global" que se fijó primero en el 10 por ciento y posteriormente alcanzó el 15 por ciento mediante la aplicación de la Sección 122 de la Trade Act de 1974.

La Cámara explica que esta decisión "abre una nueva etapa de incertidumbre jurídica y operativa" para las empresas exportadoras, la institución "confía en que el diálogo" entre ambos gobiernos "evite nuevas medidas con efectos negativos" para el comercio bilateral.

Entre las recomendaciones figura la revisión de los contratos con clientes y distribuidores en Estados Unidos con el fin de "incluir cláusulas de revisión de precios que permitan trasladar el impacto de los aranceles", la entidad también "aconseja establecer mecanismos de renegociación" ante cambios normativos.

La organización propone "actualizar" el análisis de exposición comercial por producto, cliente y punto de entrada en Estados Unidos, este proceso "permite identificar" mercancías sujetas a exenciones, al arancel del 15 por ciento o a posibles investigaciones comerciales futuras relacionadas con la Sección 232.

Las recomendaciones incluyen además la preparación de distintos escenarios financieros relacionados con el margen comercial y la liquidez de las empresas, esta planificación resulta "especialmente relevante" para compañías con ciclos largos de producción o cobro.

La Cámara sugiere "acelerar la diversificación comercial" hacia otros mercados internacionales con el fin de "reducir la dependencia de un único destino", entre las áreas señaladas aparecen la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Asia, Oriente Medio y África.

La institución plantea también valorar ajustes en el modelo de presencia empresarial en Estados Unidos cuando el volumen de negocio lo justifique, entre las opciones se encuentran "el almacenamiento local, el ensamblaje final en territorio estadounidense o los acuerdos con socios comerciales".

La organización recomienda documentar de forma interna cualquier impacto derivado de la situación arancelaria, entre los ejemplos aparecen cancelaciones de pedidos, descuentos obligados, retrasos en operaciones o incrementos en los costes logísticos y aduaneros.