La Cámara de Valladolid y CaixaBank Dualiza renuevan su colaboración para impulsar la FP en la provincia

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor A.Caramanzana, y el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, tras la firma del convenio de colaboración. - CÁMARA DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Valladolid y CaixaBank Dualiza han renovado su acuerdo de colaboración para fortalecer y promover la Formación Profesional (FP) en la provincia de Valladolid y aumentar la competitividad empresarial y a proporcionar mayor estabilidad laboral en la Comunidad.

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor A.Caramanzana, y el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, han firmado el documento que permitirá mantener las actividades con empresas, organizaciones empresariales y centros educativos para mejorar la percepción de la FP, especialmente en su modalidad Dual.

Caramanzana ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que difundir la FP "es imprescindible en un momento en el que las empresas necesitan talento cualificado para perfiles profesionales muy concretos que les cuesta mucho encontrar".

"La FP tiene una empleabilidad por encima del 80 por ciento y forma en lo que demanda el mercado de una manera práctica y eficaz", ha señalado.

Por su parte, Cuartero ha destacado que "esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de ambas entidades" con la Comunidad y con la formación de los jóvenes y trabajadores, a través de la promoción de una FP que es "fundamental para fijar población y mantener la competitividad de las empresas".

Esta renovación de la alianza entre la Cámara de Valladolid y CaixaBank Dualiza permite hacer balance de los resultados desde 2024, ya que colaboración ha posibilitado la celebración de multitud de actividades y proyectos de difusión de la FP en Valladolid que han conseguido atraer a más de 4.000 asistentes.

Además, se ha logrado la participación de 340 empresas y centros educativos en las distintas acciones realizadas durante los últimos dos años. Entre los proyectos a los que da continuidad este convenio está Cocinando un Equipo, una actividad para estudiantes del Grado Superior de FP que se celebra en la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid y que potencia el desarrollo en los alumnos de habilidades y competencias interpersonales imprescindibles que complementan la formación técnica. Durante 2024 y 2025 se realizaron un total de 17 talleres con la participación de 387 alumnos.

Desde 2024 se han celebrado varias jornadas enmarcadas en este convenio como 'La nueva FP al servicio de la Hostelería de Valladolid', 'El sector TIC en la provincia de Valladolid', 'El sector servicios socioculturales y a la comunidad en la provincia de Valladolid' y el encuentro 'Formar para emplear' con testimonios de pymes que han formado y contratado alumnos de FP.

Además, la Cámara de Valladolid y CaixaBank Dualiza colaboran en la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento que se ha convertido en una "cita imprescindible" para conectar candidatos, formación y empresas vallisoletanas.

Esta feria logró reunir en 2024 a 50 empresas y 1.500 asistentes, mientras la edición de 2025 supuso un "relevante crecimiento" con la asistencia de 70 empresas y 2.500 personas.

La Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento cuenta además con la colaboración del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid a través de Ideva y la Diputación provincial.