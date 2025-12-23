'Camino a Roma, un paso de fe' revive la peregrinación del Nazareno, un acto "histórico" para la Semana Santa leonesa

El alcalde de León, José Antonio Diez; el abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Miguel Urdiales y el presidente de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, presentan el libro 'Camino a Roma, un paso de fe'. - EUROPA PRESS

El Palacio del Conde Luna de León ha acogido este martes la presentación del libro 'Camino a Roma, un paso de fe. Crónica de la Peregrinación de Nuestro Padre Jesús Nazareno a Roma', una obra que recoge y documenta un acontecimiento "histórico" para la Semana Santa leonesa y para el conjunto de Castilla y León, al revivir la peregrinación del Nazareno.

La publicación tiene su origen en la invitación cursada por la Santa Sede a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno para participar en el Jubileo de las Cofradías, celebrado en Roma del 16 al 18 de mayo de 2025. El Nazareno de León formó parte de la procesión del Jubileo celebrada en Roma el 17 de mayo de 2025, siendo la tercera imagen española presente en este acontecimiento, junto al Cristo del Cachorro de Triana y la Virgen de la Esperanza de Málaga.

En el acto de presentación ha intervenido el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, que ha subrayado la emoción compartida por la mayoría de los leoneses, "cofrades o no", al contemplar al Nazareno de León procesionar en Semana Santa, una emoción a la que se refirió como "distinta, aunque igual de intensa" cuando la imagen lo hace "fuera de su tiempo y de su escenario habituales".

Pollán ha destacado que este libro permite ir "más allá" de la información que ofrecen los medios de comunicación, para recoger "cantidad de detalles y de historias que no caben en un teletipo" y que solo pueden contarse con profundidad en una obra de estas características.

En este sentido, ha tenido palabras de felicitación hacia el autor, Juan Muñiz García y hacia la Cofradía por un libro que, sin aspirar a ser exhaustivo, tiene una "clara vocación ilustrativa", ya que permite al lector hacerse una idea acabada de cómo sucedió todo, desde la invitación de la Santa Sede hasta el regreso a León.

"UN SENTIDO DE SIGLOS"

Pollán ha mencionado también el significado devocional y teológico de la Semana Santa, sin el cual, ha afirmado, esta celebración perdería su sentido. Al respecto, ha defendido que se trata de "un sentido de siglos".

Tras hacer un repaso por las iniciativas impulsadas por la Fundación en León o a las que presta colaboarción, ha señalado que "León existe, y mucho más que eso: León importa", por lo que ha manifestado la necesidad de seguir impulsando proyectos que refuercen su proyección cultural y su papel en la historia de España.

El libro nace al amparo de un convenio de colaboración entre la Fundación de Castilla y León y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, con el objetivo de hacer posible la redacción, edición y publicación de esta monografía. La presentación de este tiene lugar, además, en un año especialmente significativo, en el que la Medalla de Oro de las Cortes ha recaído en la Semana Santa de Castilla y León, reconocimiento que pone en valor el papel fundamental de las cofradías y hermandades en la conservación y transmisión de este patrimonio cultural y espiritual.

"UN HITO" PARA LEÓN

En la presentación del libro también ha estado presente el abad de la Cofradía, Miguel Urdiales y el alcalde de León, José Antonio Diez. El regidor leonés ha expresado la importancia del evento que se narra en el texto, que supuso "un hito" para León y ha augurado que la publicación será un éxito porque se adentra en una parte "muy importante y sustancial" de la historia de la ciudad.

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, fundada en 1611, es una de las más antiguas y representativas de León. Organiza cada Viernes Santo la tradicional Procesión de los Pasos, en la que tiene lugar el emblemático Encuentro entre San Juan, la Virgen Dolorosa y el Nazareno, uno de los actos centrales de la Semana Santa leonesa. Su dilatada trayectoria y proyección culminan hoy en esta obra, que deja constancia escrita de una peregrinación "histórica" y de "un paso de fe compartido por toda una ciudad".