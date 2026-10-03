Un camionero herido tras una salida de vía en la N-631 en Rionegro del Puente (Zamora)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

ZAMORA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de unos 60 años ha resultado herido este sábado en la salida de vía de su vehículo en el kilómetro 53 de la N-631, en Rionegro del Puente (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 3.39 horas, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y se solicitaba asistencia sanitaria para atender al camionero, que estaba atrapado en el interior de la cabina.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un equipo médico de Carballeda, una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de unos 60 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.