Camisetas retro, partido en la Plaza Mayor y una exposición, entre los actos para conmemorar los 70 años del Ademar León

Un momento de la presentación del partido. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Abanca Ademar León celebrará sus 70 años de historia con un nuevo logo bajo el lema '70 años latiendo juntos' y la próxima edición de una camiseta retro y otra "singular" con el lema 'Los defensores del Reino', además de un amistoso en la Plaza Mayor con el objetivo de "devolver a la ciudad el apoyo que ha tenido siempre".

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este lunes los actos conmemorativos del 70º aniversario de un club que a lo largo de su historia ha sido ejemplo de "compromiso con afición y ciudad". Diez ha estado acompañado por el concejal de Deportes, Vicente Canuria; el presidente del club ademarista, Cayetano Franco, René Mira, vicepresidente, y María García, tesorera.

El programa de actividades, que cuenta con la colaboración del Consistorio, contempla entre otras iniciativas un partido amistoso en la Plaza Mayor, lugar donde comenzó a jugar el Ademar; una exposición permanente en el consistorio de San Marcelo, un partido de viejas glorias ademaristas con el primer equipo y una gala previa en el Auditorio Ciudad de León, una rotonda o espacio en la ciudad de León conmemorativa de este 70 aniversario, el reconocimiento a todos los socios que cumplan 70 años este 2026 y a los 70 más antiguos, un cupón o décimo de lotería, participar en la liga inclusiva Asobal o la elección del '7' entre los jugadores que han pasado por el club.

El alcalde ha recordado que este club se gestó en 1956 en las aulas del colegio Maristas San José y que desde entonces ha llevado con "orgullo" el nombre de la ciudad y la provincia de León.

Por ello, ha trasladado a la familia ademarista su agradecimiento "por esa larguísima historia" en la ciudad y por haber sido "algo esencial desde el punto de vista de identidad".

José Antonio Diez ha incidido en que este club "representa lo que son los valores y la identidad de lo leonés", de la "garra y la lucha permanente y afán por conseguir éxitos".

En este punto, ha puesto en valor que el Abanca Ademar sea el equipo "más laureado" que hay en la ciudad, "cantera que ha sido cantera del balonmano de este país".