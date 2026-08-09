Los Campamentos CaixaBank-Venero Claro reúnen a más de 500 niños en una edición marcada por los incendios de Ávila

ÁVILA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los XIV Campamentos CaixaBank-Venero Claro 2026 han reunido a más de 500 niños en Navaluenga (Ávila), en una edición marcada por los incendios forestales que afectaron a la provincia y que obligaron a reorganizar parte de la programación y trasladar algunas actividades.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Fundación Ávila, entidad colaboradora de los campamentos, ha destacado "la coordinación entre instituciones, entidades colaboradoras, equipos de monitores y familias", que ha permitido mantener la seguridad y el bienestar de los participantes y dar continuidad a los campamentos pese a las circunstancias vividas durante este verano.

El primer turno de los campamentos transcurrió con normalidad y contó, entre otras actividades, con la colaboración de la Subdelegación de Defensa en Ávila a través del proyecto 'Conocer para Defender: Educación en Valores y Fuerzas Armadas', que permitió acercar a los participantes valores como "el compromiso, el trabajo en equipo, el servicio público y la responsabilidad".

Los dos turnos siguientes tuvieron que adaptarse a las circunstancias provocadas por los incendios forestales que han afectado a la provincia de Ávila. La programación se reorganizó para que los niños pudieran continuar con las actividades previstas en distintos espacios.

En este sentido, las entidades organizadoras han valorado la colaboración de la Fundación Kerbest, que puso a disposición sus instalaciones en El Oso para acoger temporalmente a los participantes.

Los más de 500 niños de los tres turnos han realizado diversas actividades como piscina, gymkanas acuáticas, deportes, senderismo, talleres medioambientales, conocimiento de la flora y la fauna, juegos cooperativos y dinámicas de grupo.

La clausura del tercer turno ha puesto el broche final a esta edición atípica de los Campamentos CaixaBank-Venero Claro 2026, en un acto marcado por "la emoción y el agradecimiento", en el que se ha reconocido "el esfuerzo, la capacidad de adaptación y el compromiso" de todas las personas e instituciones que han hecho posible que los menores hayan disfrutado del campamento.

El acto ha contado también con la participación de niños del segundo turno, así como de sus familias, que han podido despedirse del campamento y reencontrarse con algunos de sus compañeros y con personas que habían formado parte de la experiencia.