La campaña de aglomerado en Valladolid de 2026 contempla medio centenar de actuaciones con presupuesto de 880.000 euros

Imagen de archivo del asfaltado de la calle Gamazo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado este lunes los trabajos previos de la primera campaña de aglomerado de 2026, que contempla medio centenar de actuaciones --incluido asfaltado, aplicación de 'slourry' y sellado de fisuras-- hasta el 24 de junio, con un presupuesto de 880.000 euros.

Según figura en el calendario de actuaciones, los trabajos de aglomerado serán diurnos.

Fuentes municipales han informado en un comunicado recogido por Europa Press, los trabajos comenzarán esta semana con la realización de trabajos previos (colocación/sustitución de tapas y rejillas, saneos, entre otras tareas). La primera calle en la que se actúa es Forja, en el polígono de Argales.

El 11 de mayo comenzarán las labores de fresado, y una semana después, la extensión del aglomerado.

Entre las vías en las que se prevén actuaciones, las más transitadas son la avenida de Salamanca, aunque sólo en el tramo comprendido entre la avenida de Zamora y el término municipal de Arroyo de la Encomienda, donde se comenzarán los trabajos previos el próximo 30 de abril; entre el 18 y el 21 de mayo se realizará el fresado, y del 25 al 28, el aglomerado diurno.

También se prevé actuar en la avenida de Soria, en el acceso a La Cistérniga, donde comenzarán los trabajos previos el 19 de mayo; el fresado se hará del 29 de mayo al 3 de junio, y la extensión de aglomerado, del 8 al 11 de junio.

Avenida de los Cerros, la vía de Servicio del paseo de Zorrilla (entre La Rubia y Parque Alameda), o las calles Peral y Olmo, figuran también entre las actuaciones previstas de aglomerado.

El 4 de mayo se iniciarán otras actuaciones para el sellado de fisuras, y el 15 de junio comienza el extendido de slourry (microaglomerado).

Los distintos servicios municipales que intervienen en la campaña han logrado que tanto a peatones como los conductores afectados que disculpen las molestias.