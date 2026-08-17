La campaña de asfaltado de Burgos alcanza 14 calles de la ciudad en la campaña de 2026

La alcaldesa, Cristina Ayala, visita las obras en la calle de La Merced acompañada por el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y técnicos de la empresa. - EUROPA PRESS

BURGOS 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña de asfaltado de Burgos alcanza en este año un total de 14 calles de la ciudad para reparar el deterioro del pavimento tras un invierno especialmente exigente.

Así lo ha señalado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien ha presentado este lunes el plan de reasfaltado, dotado con 745.000 euros para este ejercicio, en una visita realizada en la calle de La Merced.

Las intervenciones arrancaron la semana pasada en la avenida del Arlanzón, vía ya concluida, y continúan en los ejes de más alta densidad como la avenida de Palencia y la calle de la Merced.

La planificación contempla actuaciones sucesivas en las avenidas de Islas Baleares, avenida de Castilla y León y Princesa de Asturias, así como en las calles Molinillo, Ana Huntington, San Francisco, La Demanda y los accesos a Villalonquéjar, junto a la reparación de un hundimiento registrado en el bulevar hacia Miraflores.

Con los trabajos previstos para este verano, la inversión acumulada en la pavimentación de la ciudad alcanzará los 3,4 millones de euros en el presente mandato (2024-2026) frente a los 1,2 millones ejecutados durante el periodo previo comparativo anterior.

La mayoría de los tramos mantendrán un calendario de obras de dos días de duración por calle, ejecutándose durante el día mediante cortes parciales o desvíos por carril.

Solo la glorieta de Bilbao requerirá trabajos en horario nocturno (24 y 25 de agosto) para evitar el colapso del flujo interurbano que absorbe este punto estratégico de la red vial.

Las obras conllevan la modificación temporal de diez líneas del servicio de autobús urbano, cuya información detallada y avisos de desvío se están difundiendo a través de los canales institucionales.