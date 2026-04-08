Campaña del Ayuntamiento de Burgos entre la ciudadanía sobre las bondades de la polinización

Carlos Niño y Ester Mitjavila. - EUROPA PRESS

BURGOS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha presentado este miércoles la nueva campaña de sensibilización ambiental que lleva por título 'Una primavera de flores'. Se trata de una iniciativa que busca "estrechar el vínculo de los burgaleses con su entorno natural "a través de la economía circular y la importancia del reciclaje orgánico.

El edil ha subrayado que la política ambiental de la ciudad ha trascendido la mera gestión de servicios y se convierte en la de "una ciudad más sostenible". La técnico ambiental Ester Mitjavila ha detallado la dinámica de la actividad, que invita a los ciudadanos a participar de forma activa y creativa.

Los burgaleses podrán acercarse a los puntos informativos con "un cartón de leche o zumo cortado", que servirá como maceta improvisada. Allí, el equipo de educadores ambientales -coordinado por Juana Manrique y con la participación de Mario Palacios- les facilitará turba y una mezcla de semillas para cultivar en sus propios hogares.

Mitjavila ha explicado que la ciudadanía ha de crear con ello "espacios para los polinizadores en sus ventanas", señalando que se repartirán hasta 17 variedades distintas de semillas. Como curiosidad, los sobres solo incluirán el nombre científico para fomentar que los vecinos investiguen y descubran por sí mismos qué especie ha brotado en su maceta.

La campaña se desarrollará durante las próximas dos semanas en horario de mañana (11:00 a 14:00 horas) y tarde (17:30 a 20:00 horas) para alcanzar al mayor número de personas posible en la plaza de San Agustín, en la entrada de la biblioteca Miguel de Cervantes, en el cruce de la calle Santiago con Francisco Grandmontagne, en la esquina de Condesa Mencía con calle Duque de Frías en la Avenida del Cid con Valentín Jalón y en el paseo del Espolón (zona de los Cuatro Reyes). Además de la tierra y las semillas, el Ayuntamiento repartirá folletos informativos y marcapáginas conmemorativos.

Con esta acción "sencilla pero directa", Burgos refuerza su apuesta por la biodiversidad urbana, recordando que el reciclaje de la materia orgánica es la única vía para devolver nutrientes al suelo y mantener el equilibrio del ecosistema local frente a amenazas como las especies invasoras.