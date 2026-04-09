Campaña de Ayuntamiento de Burgos informará "a pie de calle' sobre el uso correcto del contenedor marrón

Presentación de la campaña informativa sobre el contenedor marrón. - AYTO BURGOS

BURGOS, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado este jueves una campaña de concienciación ambiental de reciclado que permitirá a cinco informadores ambientales recorrer los barrios y espacios de la capital burgalesa para, "a pie de calle", informar sobre el correcto reciclaje del contenedor marrón, el de materia orgánica.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha explicado que se "una gran campaña" que lleva por lema 'Abre el marrón, cierra el círculo, tu tarjeta es la llave' con la que se quiere "seguir mejorando en el tema de la separación de los residuos".

"El objetivo de esta campaña es muy fácil, es hacer más fácil y habitual la correcta separación de la materia orgánica, que es fundamental", ha afirmado Niño, quien ha apuntado que sólo el cuatro por ciento de las toneladas de residuos que se reciclan en Burgos "corresponden al contenedor marrón, una cifra muy alejada del 40 por ciento" que exigirá la normativa europea para 2035.

La campaña, que se desarrollará entre abril y julio, contará con un equipo de un equipo de cinco educadores ambientales que recorrerán todos los barrios, centros deportivos y mercados, como ha confirmado la representante de la empresa Antesis, Yolanda Fulgueiras.

"La idea es acercar la información a pie de calle, llevarlo a los vecinos y dar respuestas a todas las dudas que hay sobre este contenedor", ha afirmado el concejal, quien ha subrayado "que separar bien la orgánica es una responsabilidad compartida y una oportunidad para mejorar entre todos la calidad ambiental" de Burgos.

Por su parte, Yolanda Fulgueira ha explicado que cinco informadoras ambientales visitarán todos los barrios de la ciudad con el objetivo "de poder ofrecer información directa, cercana, de tú a tú a la ciudadanía de Burgos y poder resolver todas las dudas que surjan" además de, explicar bien cómo se procede a la apertura del contenedor marrón, para lo que se necesita una tarjeta.

Esta es una de las principales novedades de esta iniciativa y será e el Ayuntamiento quien facilitará el acceso al contenedor marrón enviando la tarjeta de apertura de oficio a todos los domicilios por correo postal.

Las tarjetas llegarán ya activadas para que los vecinos puedan utilizarlas desde el primer momento sin necesidad de realizar trámites adicionales. Para quienes no la reciban o tengan incidencias, se mantendrán los puntos de recogida física en horarios flexibles para facilitar la obtención a trabajadores.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de entidades deportivas de la ciudad, como el San Pablo Burgos, el Burgos CF, Aparejadores RC Recoletas y Balonmano San Pablo Burgos, que ayudarán a difundir el mensaje en sus eventos.