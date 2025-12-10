Una campaña deñ Ayuntamiento de Burgos busca impulsar el comercio en los mercados de abasto de la ciudad

Uno de los autobuses rotulados en Burgos para impulsar la compra en los mercados de abasto de la ciudad. - EUROPA PRESS

BURGOS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha presentado este miércoles una campaña que busca que los consumidores burgaleses "realicen sus compras" en los mercados de abastos de la ciudad, el Mercado Sur, el Mercado Norte y el Mercado G9.

"Hemos querido lanzar una campaña para apostar por las compras en los mercados. Un campaña va dirigida a todos los burgaleses, a todos los ciudadanos, para que estas Navidades tengan también el mercado en su cabeza, en sus opciones para realizar las compras de estas fiestas", ha aseverado Barriada.

Para esta ocasión, se han rotulado cuatro autobuses, dos articulados y dos autobuses estándar con la campaña 'Ven a comprar al mercado' que, como ha indicado el concejal, no sólo se trata de promocionar la compra en los mercados, sino que quienes no puedan acceder en los horarios habituales en los que están abiertos "pueda hacerlo a través de las taquillas refrigeradas tanto en el mercado G9 como en este mercado Norte provisional".

La campaña se va a lanzar también en redes sociales también a través del perfil en la red 'X' del Ayuntamiento y a través de Instagram "con la idea de promocionar la compra en los mercados de la ciudad entre los más jóvenes ya que quienes acceden a estas redes sociales son este tipo de personas", como ha explicado Barriada.

En las redes sociales estará "hasta algo más de mediados del mes que viene", ha precisado el edil.

BONOS AL CONSUMO.

Por lo que se refiere a los bonos al consumo, a fecha de este martes, los burgaleses han hecho el canje del 79 por ciento de los 252.000 desrtinados al comercio en general y del 55 por ciento de los 28.000 dirigidos a la hostelería. "Esto ha repercutido en el comercio esto ha repercutido en ingresos en la ciudad en aproximadamente más de cuatro millones de euros", ha indicado César Barriada.

Este miércoles es el último día para realizar el canje y los bonos que no se hayan vendido saldrán de nuevo al mercado a partir del jueves.

Acerca del pago a los comercios del canje de los bonos, los establecimientos recibirán el 70 por ciento de la venta a lo largo de "los próximos días", ha recordado Barriada. El motivo por el que no se ha hecho antes es porque "hasta el jueves de la semana pasada" no ha sido posible "bastantear el aval" presentado por la empresa que gestiona la plataforma de venta.