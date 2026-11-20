La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, visita el puerto de Valdelavía, en la carretera CL-505, en la provincia de Ávila - JCYL

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado a conocer este viernes la incorporación de nuevas tecnologías de información en tiempo real sobre el estado de las carreteras y las condiciones de circulación para la campaña de vialidad invernal de este año.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha visitado el puerto de Valdelavía, en la carretera CL-505, en la provincia de Ávila, para conocer sobre el terreno e informar a la ciudadanía acerca del funcionamiento de uno de los paneles de señalización inteligente instalados en los puertos de montaña de la Comunidad, una actuación destinada a facilitar información actualizada sobre las condiciones de circulación y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones meteorológicas adversas.

La provincia de Ávila cuenta con tres paneles de señalización variable, dos de ellos situados en el puerto de Valdelavía, en la carretera CL-505, y un tercero en el puerto de La Hoya, en la AV-100. Estas instalaciones forman parte de un sistema de 26 paneles distribuidos en puertos de montaña de ocho provincias de Castilla y León, financiado con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los nuevos dispositivos permiten informar a los conductores en tiempo real sobre el estado de los puertos y las posibles restricciones a la circulación, especialmente ante episodios de nieve, hielo o condiciones meteorológicas desfavorables.

Mediante tecnología LED, los paneles muestran mensajes que identifican si la vía se encuentra abierta, cerrada o sometida a restricciones, incluida la obligatoriedad del uso de cadenas.

La señalización se gestiona de forma remota mediante una plataforma digital que permite actualizar la información en función de las condiciones de la carretera y establecer indicaciones diferenciadas para turismos y vehículos pesados.

Esta actuación responde a la importancia de disponer de información accesible y actualizada en los puertos de montaña, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y afectar a la circulación.

DISPOSITIVO DE VIALIDAD INVERNAL 2026-2027

La visita se enmarca también en el desarrollo de la campaña de vialidad invernal 2026-2027, que la Junta de Castilla y León mantiene operativa desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril, con el objetivo de prevenir y atender las incidencias provocadas por la nieve y el hielo en las carreteras de titularidad autonómica.

En la provincia de Ávila, las actuaciones se organizan mediante una planificación específica que tiene en cuenta las características de la red viaria, la presencia de puertos de montaña y los tramos especialmente expuestos a las condiciones meteorológicas adversas.

El operativo combina medios propios de la Administración autonómica con recursos de empresas contratadas para desarrollar tanto labores preventivas, mediante la aplicación de fundentes, como actuaciones de retirada de nieve y recuperación de las condiciones de circulación cuando resulta necesario.

En el conjunto de Castilla y León, el dispositivo previsto para esta campaña está integrado por 475 profesionales, 153 máquinas quitanieves, 135 infraestructuras de almacenamiento de fundentes y unas reservas de aproximadamente 10.000 toneladas de estos materiales. Estos recursos se distribuyen territorialmente de acuerdo con las necesidades de conservación y mantenimiento de la red autonómica.

En el caso de Ávila lo integran 47 profesionales de carreteras, 14 almacenes de fundentes y silos, 15 máquinas quitanieves y 14 sensores y estaciones meteorológicas.

La planificación provincial permite adaptar los medios y las actuaciones a las características de cada zona, con especial atención a los puertos de montaña y a los tramos en los que las bajas temperaturas, las nevadas o la formación de placas de hielo pueden dificultar la circulación.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN

La Junta complementa el dispositivo de vialidad invernal con herramientas tecnológicas que permiten mejorar el conocimiento de las condiciones de las carreteras y facilitar la toma de decisiones por parte de los servicios de conservación.

A través del proyecto Territorio Rural Inteligente, la Administración autonómica dispone de sensores para conocer el nivel de fundentes almacenados en silos y depósitos de salmuera, así como de estaciones meteorológicas que proporcionan información sobre la temperatura, la humedad, el viento y otros parámetros ambientales. Algunos de estos dispositivos permiten también detectar la presencia de hielo en la calzada.

Esta información facilita la planificación de los tratamientos preventivos, la gestión de los recursos disponibles y la intervención de los equipos de mantenimiento ante situaciones meteorológicas adversas.

Asimismo, la coordinación con la Dirección General de Tráfico permite integrar la información sobre las incidencias que afectan a las carreteras autonómicas, con el fin de ofrecer datos actualizados y coherentes a los usuarios.

A ello se suma la incorporación de información sobre la ubicación de los vehículos quitanieves a través del Punto de Acceso Nacional, para facilitar su visualización en los sistemas de navegación compatibles y mejorar la información disponible durante los episodios de nieve.