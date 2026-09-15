'Campanito' Protagoniza Un Toro De La Vega Rápido Y Sin Incidentes Ante Unos 25.000 Asistentes. - AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

TORDESILLAS (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

El municipio vallisoletano de Tordesillas ha vuelto a celebrar este martes su tradicional festejo del Toro de la Vega, una jornada caracterizada por la rapidez del recorrido y la ausencia de incidentes reseñables que ha congregado a en torno a 25.000 personas.

Desde primera hora de la mañana, miles de asistentes y aficionados se han repartido a lo largo del itinerario, que se ha extendido desde la Calle Santa María hasta los prados de Zapardiel pasando por el puente, para presenciar el paso de 'Campanito', un ejemplar castaño de 585 kilos perteneciente a la ganadería 'Álvaro Núñez' que ya había sido soltado en la noche del lunes, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La suelta del astado ha comenzado puntualmente a las 11.00 horas tras el toque de reloj suelto y el disparo de las bombas de mortero. El ejemplar, marcado con el número 37 y el guarismo uno, ha descendido con fuerza y velocidad por la bajada empedrada de San Antolín, lugar donde los corredores han realizado los primeros lances. Tras completar un tramo urbano muy rápido, 'Campanito' ha cruzado el puente y la zona de la rotonda para dirigirse hacia la Vega, cediendo el protagonismo a los más de 300 caballistas participantes.

SIN HERIDOS

Una vez en el campo, el animal se ha internado junto a los terrenos de Valdegalindo, afincándose en esta zona pinariega hasta que, alrededor de mediodía, se ha procedido a sedar al astado, dándose así por concluida la edición. El evento ha finalizado sin heridos y con una afluencia de público superior a la registrada en años anteriores.

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha realizado una valoración de la jornada y ha resaltado la apuesta municipal por ganaderías importantes para potenciar el festejo, citando la presencia en ediciones previas de hierros como 'Garcigrande', 'El Pilar' o 'Alejandro Vázquez Sánchez'. Asimismo, Oliveira ha subrayado que la calidad del toro ha atraído a numeroso público y ha agradecido la labor de Cruz Roja, Protección Civil y Guardia Civil en el dispositivo que ha garantizado la seguridad y normalidad del evento.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha supervisado el operativo de seguridad y ha destacado la tranquilidad con la que se ha desarrollado el día. Canales ha puntualizado que la reducción de la conflictividad ha permitido rebajar el dispositivo respecto a años anteriores, prescindiendo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y empleando unidades de la Comandancia de la Guardia Civil junto a la unidad canina, la agrupación de tráfico, un escuadrón de caballería de Valdemoro y el uso de drones.