El Campeonato Forestal de Estudiantes se celebrará desde el miércoles en Coca (Segovia) con 17 escuelas de toda España

SEGOVIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato Forestal de Estudiantes se celebrará del 18 al 20 de febrero en el Centro Integrado de Formación Profesional de Coca (Segovia) con la participación de 19 equipos de 17 centros educativos de diez comunidades autónomas y un total de 112 integrantes entre alumnado, jurado y organización.

El campeonato está promovido por la asociación sin ánimo de lucro Europea-España, que integra a 68 centros de Formación Profesional del sector agrario, alimentario y medioambiental, mientras que la edición de este año cuenta con la organización del propio centro anfitrión y se desarrollará en sus instalaciones y en espacios próximos al castillo de la localidad, sede del centro educativo.

Durante las tres jornadas, el alumnado afrontará pruebas técnicas individuales y un recorrido forestal por equipos con el fin de demostrar sus competencias en silvicultura, gestión forestal y manejo de motosierra, en un programa que combinará competición y exhibiciones técnicas, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Las pruebas individuales incluirán cortes de apeo, montaje de cadena de motosierra, corte de rodajas, tronzado de precisión y desramado, mientras que la prueba por equipos consistirá en un itinerario con tareas de medición y evaluación forestal como la determinación de la edad y altura del arbolado, el cálculo de la sección de los troncos, la identificación de especies y la detección de enfermedades y plagas.

La programación comenzará este miércoles, 18 de febrero, con la recepción de los equipos, la presentación oficial y la prueba por equipos del recorrido forestal en una masa del monte de utilidad pública adyacente al castillo, jornada en la que también tendrá lugar una prueba de apeo simulado y diversas demostraciones de maquinaria forestal.

El jueves 19 continuarán las pruebas técnicas de montaje de cadena, corte combinado y corte de precisión junto a exhibiciones de maquinaria, talla de madera con motosierra y una demostración de poda en altura, además se presentarán los beneficios del carné europeo de motoserrista y desbrozadora.

La jornada final del viernes 20 se centrará en la prueba de desramado y en un simulacro de competición con motosierra de explosión, tras lo cual el campeonato concluirá con la entrega de premios y el acto de clausura previstos en el salón de actos del centro.

El Campeonato Forestal Nacional de Estudiantes 2026 cuenta con el respaldo de 18 instituciones y entidades entre las que figuran la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Coca y la Diputación de Segovia, junto a empresas y asociaciones del ámbito forestal.

Entre los objetivos del campeonato se encuentran el impulso de la motivación del alumnado en su formación y desarrollo profesional, la difusión del sector forestal y el fomento de la participación femenina en estas enseñanzas con la presencia de dos equipos integrados por mujeres.