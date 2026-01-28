El campo de CyL se suma de forma mayoritaria a las movilizaciones del 'súper jueves' contra el tratado UE-Mercosur

Archivo - Varios tractores durante una nueva jornada de protestas de agricultores y ganaderos, a 15 de marzo de 2024 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campo de Castilla y León se sumará de forma mayoritaria al "súper jueves" convocado por las organizaciones profesionales agrarias en unidad de acción en protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y por el tratado UE-Mercosur firmado el pasado 17 de enero.

Con la excepción de Ávila, donde las OPAs se movilizarán el viernes 30 de enero, y de Segovia, donde la tractorada tendrá lugar el lunes 2 de febrero, los responsables territoriales de las otras siete provincias de Castilla y León se han sumado al 'súper jueves' convocado por Asaja, COAG y UPA a nivel nacional y que en la Comunidad está respaldado también por UCCL y por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI).

De este modo, León, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora se sumarán a las cerca de 25 tractoradas y protestas que se llevarán a cabo este 29 de enero en diversas provincias de todo el país en una "semana caliente" que comenzó el lunes día 26, en el caso concreto de Castilla y León con la movilización protagonizada por el sector apícola en Salamanca, donde se llevó a cabo un reparto de miel, para continuar el martes, con la entrega de legumbres y cereal, y el miércoles con el reparto de patatas.

Las organizaciones profesionales agrarias han convocado diversas formas de movilización para el 'súper jueves', como grandes tractoradas en Burgos, en León, en Valladolid, en Salamanca y en Zamora y una tractorada infantil con vehículos de juguete en Palencia que estará encabezada en este caso por los hijos de los agricultores y de los ganaderos palentinos.

El acto reivindicado de Palencia concluirá con un reparto de patatas y de azúcar mientras que en Salamanca está previsto terminar con un reparto de carne y en Burgos también habrá un reparto de productos.

Por su parte, en Soria las OPAS han organizado una "manifestación blanca", sin siglas, en defensa del campo y de la alimentación que partirá a las 12.00 horas de la Avenida Mariano Vicén para concluir en la Plaza Mariano Granados bajo el llamamiento: 'El campo no se vende. Nuestra ruina será vuestra hambre'.