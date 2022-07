El Campo Grande de Valladolid se convierte en el primer 'Espacio sin Humo' de la ciudad para concienciar sobre el tabaco

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campo Grande de Valladolid, un lugar "histórico e ideal", se ha convertido en el primer 'Espacio sin humo' "representativo" de la ciudad en el marco de la campaña impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para concienciar sobre los problemas que acarrea el consumo del tabaco para la salud.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, ha explicado que la acción parte de la iniciativa de la AECC, que consiste en declarar espacios libres de humo por lo "perjudicial" que resulta el tabaco para la salud pública, de modo que la Concejalía del ramo apoya este tipo de iniciativas que "redundan en el beneficio de los hábitos de vida saludables".

En este marco, se ha iniciado la campaña en uno de los espacios "más representativos de la ciudad, como es el Campo Grande", donde se ha establecido la señalización correspondiente con "vías a mejorar este tipo de acciones que se irán sumando a otras a lo largo de la capital vallisoletana".

La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, por su parte, ha destacado que se ha visto que este lugar era "ideal" porque acuden muchos niños y se trata de un jardín "histórico, de modo que es un buen sitio para empezar con la iniciativa para concienciar a la ciudadanía para adquirir mejores hábitos de vida que sean más saludable".

Asimismo, ha agradecido a la asociación por el trabajo que ha realizado contra el cáncer y su "gran labor" en la prevención y la financiación de investigaciones, así como el acompañamiento a los propios enfermos y a sus familias.

"LIBERAR" ESPACIOS EMBLEMÁTICOS

La asociación busca, a través de esta iniciativa, que en España todas las personas tengan "las mismas oportunidades para prevenir el cáncer, algo que por el momento no es así", de manera que para "corregirlo, para facilitar la adopción de hábitos de vida saludable y poner freno al impacto del tabaco, sobre todo en los menores, la AECC lanzó a finales de mayo esta campaña de movilización social en todo el país".

De esta forma, la provincia de Valladolid ya ha liberado instalaciones en Medina del Campo, Medina de Rioseco, Rueda y en la propia capital.

El presidente de la AECC Valladolid, Artemio Domínguez, ha explicado que esta iniciativa se lleva a cabo por toda España y que llega ahora a la ciudad, debido a que "todo el mundo conoce el perjuicio que tienen el tabaco para salud".

"La mejor prevención que puede hacer cualquier persona es dejar de fumar, pero hay que hacer una reflexión e incidir en que el adulto sabe lo que hace cuando fuma", ha asegurado Domínguez, para después añadir que cuando se fuma el humo ambiental "tiene peligro y crea problemas de salud muy serios para los demás, incluidos los niños, que no son conscientes de que respirar ese humo que produce cáncer".

POSIBLES SANCIONES

Sobre las posibles sanciones que se pudiesen imponer a aquellos que no cumplieran con este espacio libre de humo, Palomino ha matizado que la competencia en este sentido es de la Junta y no del Consistorio, de manera que "no habrá sanciones, pero lo que se intenta es que la gente respete los espacios que se van a declarar como libres de humo".

Palomino también ha reconocido que "se está estudiando" establecer esta señalización en otros puntos como espacios deportivos o campos de fútbol y ha recordado que la instalación de esta señalización "no implica multa, dado que no se va sancionar porque no es competencia municipal, es de la Administración autonómica, pero se declara con el objetivo de que la gente respete este espacio".