El Campus de Ponferrada impulsa la valorización de residuos agroindustriales con su primera investigadora Ramón y Cajal

La vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués (centro) y el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez (aquierda), con la doctora Noelia Flórez (derecha). - ULE

Trabajará en la extracción y purificación de compuestos bioactivos buscando la actividad antioxidante

PONFERRADA (LEÓN), 21 (EUROPA PRESS)

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) ha reforzado su actividad investigadora y docente con la incorporación, a través de un contrato Ramón y Cajal, de la doctora Noelia Flórez, experta en la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de biomasa de origen vegetal y residuos agroindustriales.

Su trabajo se centrará en dicha labor para buscar, según ha explicado ella misma, la actividad antioxidante y obtener así productos de "alto valor añadido".

Tanto la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, como el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, Santiago Gutiérrez, que han acompañado a Flórez en su presentación oficial este miércoles, han estado de acuerdo en que se trata de "un día histórico" para el Campus berciano.

Gutiérrez ha señalado que los contratos Ramón y Cajal, que este 2026 cumplen 25 años, son procesos "extremadamente competitivos", y que los investigadores de alto nivel que los superan reciben ofertas de múltiples universidades, por lo que es "importantísimo" que haya elegido el Campus de Ponferrada para desarrollar su labor.

Flórez, que impartirá este segundo semestre la asignatura de Bioquímica y Biología Molecular en el Grado de Nutrición, es la primera investigadora Ramón y Cajal que se incorpora al Campus de Ponferrada y lo hace con la idea de desarrollar su carrera profesional en un campus "emergente" y en una comarca que ofrece "muchos recursos para la investigación", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Su objetivo es contribuir a que el Campus continúe creciendo, por lo que se ha mostrado ilusionada ante las posibilidades que puede abrir un área de investigación con beneficios "claros" y aplicaciones directas en la salud, el medioambiente, la innovación tecnológica, la alimentación y la bioeconomía.

DILATADA CARRERA

Natural de Ponferrada, Flórez cuenta con una dilatada carrera como investigadora. Estudió Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Química Industrial en el Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela y se doctoró en 2028 por la Universidad de Vigo dentro del programa de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, consiguiendo el premio extraordinario de doctorado.

La nueva becada Ramón y Cajal en el Campus berciano formó parte durante tres años del grupo liderado por Juan Adánez en el Instituto de Carboquímica del CSIC en Zaragoza, un equipo "de referencia" en la captura del CO2. También ganó un contrato FPI (Formación de Personal Investigador), en el que trabajó con macroalgas y otros residuos agroindustriales y materias primas y realizó una estancia postdoctoral de 30 meses en el centro de Ciencias del Mar perteneciente a la Universidad de Algarve, en Faro (Portugal).

En Portugal su investigación se centró en la formulación de nanopartículas y micropartículas con actividades biológicas a partir de extractos naturales y en la evaluación de la actividad antitumoral en sistemas particulados, mientras que en Ourense formó parte del Centro Singular de Investigación Cinbio.