El campus de la UVA en Segovia acoge el 12 de mayo el debate de las dos candidatas que optan en las elecciones a rectora

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia acogerá el próximo martes, 12 de mayo, a partir de las 16,45 horas y retransmitido online, un debate entre las dos candidatas que concurren a la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado Carmen Camarero y Pilar Garcés.

El debate, que tendrá una duración de 90 minutos, está organizado por el Consejo Social de la Universidad de Valladolid y será moderado por el profesor de esta institución académica Enrique Berzal.

El encuentro comenzará con unas palabras del moderador para explicar las reglas básicas del debate y dar paso, a continuación, a las cuestiones y materias sobre las que las candidatas expondrán sus propuestas.

Los bloques de contenidos sobre los que girará el debate son estudiantes, PDI; titulaciones y docencia, PTGAS; investigación; gobernanza y comunicación y proyección.

El debate podrá seguirse en directo a través del siguiente enlace: https://audiovisuales.uva.es

Será el 14 de mayo cuando se celebre la segunda vuelta de las elecciones para elegir a la rectora de la Universidad de Valladolid entre las dos candidatas que más votos obtuvieron en la primera vuelta celebrada el pasado 28 de abril: Carmen Camarero y Pilar Garcés.