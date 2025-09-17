El Canal de Castilla inicia obras de mejora de accesibilidad en un embarcadero y un acueducto en Melgar (Burgos)

BURGOS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad al embarcadero de Carrecalzada y al acueducto de Abánades, en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos).

El objetivo de la actuación es la mejora de los conjuntos de Carrecalzada y el acueducto de Abánades a través de la reforma de ciertos elementos y de la incorporación de una serie de equipamientos que permitan la mejora de las condiciones de uso y disfrute de estos singulares espacios naturales, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación de Burgos.

En concreto, se mejorarán los accesos a los antiguos almacenes y su entorno, así como las zonas de aparcamiento. Se contempla también la instalación de alumbrado público de alta eficiencia, así como la instalación de señalización y un espacio cubre contenedores.

En el entorno del acueducto de Abánades se sustituirá el actual embarcadero por uno nuevo y se instalarán unas nuevas escaleras para mejorar el acceso a la base de acueducto permitiendo así contemplar una vista diferente a la que se obtiene desde el Canal, apreciando así la magnitud de esta obra de ingeniería. Este entorno se completará con tratamientos de la vegetación y mejora de la seguridad.

El importe total de la actuación asciende a 91.970 euros, de los cuales 84.500 corresponden a la obra y el resto a la redacción del proyecto, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. La obra ha sido adjudicada a Viveros Pisuerga y tiene un plazo de actuación de tres meses.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

La obra que se desarrolla en Melgar de Fernamental se enmarca en el eje 1 de Plan de Sosteniblidad Turistica que con un presupuesto de 642.000 euros tiene como objeto mejorar el paisaje y la continuidad y conexión de los caminos de sirga, ofreciendo al visitante y mejor acceso a los puntos más emblemáticos del Canal de Castilla facilitando a su vez el tránsito peatonal y ciclista.

En el marco del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en el que se integran junto a la Diputación de Palencia, las de Burgos y Valladolid se impulsó este plan de sostenibilidad en torno al Canal de Castilla, como paisaje cultural que aglutina innumerables recursos e iniciativas generadoras de dinamismo económico e impulsoras y receptoras de actividades turísticas.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

En este marco, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León concedió al Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla una subvención directa de 2 millones de euros, mediante Orden de 11 de abril de 2024, para la ejecución del Plan.