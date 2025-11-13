Canales anuncia las acciones del Plan Director para la Convivencia que el pasado curso llegaron a 15.650 alumnos

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, presenta en el CEIP Gonzalo de Berceo las acciones previstas en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos para este curso - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha anunciado las acciones previstas en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos para 2024-2025 en la provincia, una iniciativa en cuyo marco se realizaron el pasado curso 1.320 actividades entre charlas, reuniones con equipos directivos y exposiciones que llegaron a 15.650 alumnos de la provincia.

Entre los temas más demandados por los centros destacan los riesgos en el uso de internet --impartido a 6.511 alumnos--, seguido por el acoso y ciberacoso escolar --5.290 alumnos-- y las consecuencias del consumo de alcohol y drogas --3.849 alumnos--.

Así lo ha detallado el representante gubernamental durante la presentación este jueves este Plan Director para la Convivencia en el CEIP Gonzalo de Berceo, donde ha asegurado que esta iniciativa del Ejecutivo central se ha convertido en un "refuerzo esencial" en las habilidades del alumnado para enfrentarse al día a día, como complemento a las materias de estudio, para que dispongan de información práctica y concreta sobre las cuestiones que les van a afectar en su vida social y digital.

Todo ello, ha sostenido, en la medida en que las relaciones con los demás tanto en el entorno escolar, como en la calle y, muy especialmente, en internet y las redes sociales, son un "componente crucial para construir su identidad y madurar".

A este respecto, Canales ha detallado que los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, responsables de Protección Civil y el responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno dirigieron, en total, 1.320 actividades entre charlas, reuniones con equipos directivos, exposiciones, etc., en centros educativos de la provincia.

Por otro lado, Policía Nacional y Guardia Civil sumaron 2.596 servicios de vigilancia del entorno de 165 centros para garantizar la seguridad de los alumnos y equipos docentes.

Entre otros temas demandados por los centros están también las charlas de los expertos policiales sobre el racismo, la xenofobia, la intolerancia, los delitos de odio y la violencia sobre la mujer.

Como parte del programa, las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantuvieron 265 reuniones con equipos directivos y docentes sobre los asuntos que más les preocupan para orientarlos en el ejercicio de la docencia y la relación diaria con los alumnos.

También las asociaciones de madres y padres de los centros solicitaron el consejo de los expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para tratar algunos de estos asuntos que inciden en la vida de sus hijos.

Los centros pueden solicitar su participación en el Plan director en cualquier momento del curso, si bien se prefiere planificar el contenido en el primer trimestre a fin de que pueda completarse de forma organizada hasta final de curso.

COOPERACIÓN PERMANENTE

Entre los objetivos del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos, establecido en el año 2007, cabe mencionar el dar una respuesta coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y jóvenes --en la escuela y su entorno--, y fortalecer la cooperación permanente entre expertos policiales, autoridades docentes, comunidad educativa y las familias, en favor de la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar.

Esta relación fluida ayuda a prevenir, detectar y solucionar los eventuales episodios de violencia, acoso u otros actos delictivos que puedan afectar a alumnado, profesorado y comunidad escolar. Además, se fomenta la corresponsabilidad en la denuncia de las infracciones.

A través de estas charlas, los alumnos toman conciencia de la necesidad de erradicar las conductas violentas y desarrollan actitudes de rechazo y denuncia de estos comportamientos. También así saben qué recursos pone la sociedad a su alcance para ayudarlos.

El Plan Director mejora el conocimiento de los menores sobre los recursos policiales para prevenir la delincuencia y proteger a las víctimas y sobre las cuestiones de seguridad ciudadana que inciden en el acoso escolar, las bandas juveniles, el acceso a drogas y alcohol, el vandalismo, la xenofobia o el racismo.

Por otro lado, el programa ha mejorado la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros escolares, cuando ha sido necesario. El subdelegado ha estado acompañado en esta presentación por el director del Área de Alta Inspección de Educación de la Subdelegación y coordinador del Plan Director en Castilla y León, Santiago Esteban; el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, Andrés Manuel Velarde; el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Valladolid, Francisco Javier Oterino, y la delegada territorial, Raquel Alonso, junto a otras autoridades educativas, ponentes de las charlas del Plan director, sindicatos de enseñanza y miembros de la comunidad escolar.