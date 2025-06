Canales pide "valentía" a Carnero para disolver la SVAV si no se quiere cumplir el convenio para la integración

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha pedido "valentía" al alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, para pedir la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) si no quiere cumplir el convenio para la integración ferroviaria después de que en la reunión de este jueves no se alcanzaran acuerdos más allá de las cuestiones de funcionamiento ordinario y contabilidad.

El representante gubernamental en la provincia se ha expresado en estos términos durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Manuel Velarde Tazón, en la que se han presentado dos operaciones relacionadas con ciberdelincuencia y droga.

"Es un convenio para la integración, no para el soterramiento", ha remarcado el regidor de la capital vallisoletana, al tiempo que ha subrayado que aunque no pida la disolución de la sociedad, "si no se puede cumplir el objeto social de esta sociedad no tiene sentido que siga hacia adelante".

De hecho, Canales ha incidido en que si distintas administraciones como el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento destinan inversiones a la sociedad y no se hacen los pasos proyectados, no tiene ningún sentido que continúe esta sociedad".